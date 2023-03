Gli anziani non riescono più a pagare l’affitto di casa: cosa hanno inventato

In Italia sono tantissimi gli anziani che non riescono a pagare l’affitto di casa. Fortunatamente, l’ingegno dell’uomo non ha limiti e ne è venuto fuori qualcosa di sorprendente.

Il carovita che ha investito il nostro paese in questi mesi, rappresenta una vera e propria stangata per tanti anziani che sempre più spesso arrancano per arrivare alla fine del mese. Il generale aumento dei prezzi ha causato la crescita esponenziale del numero di pensionati a non far rientrare più i conti.

Tra le voci che più incidono, senza dubbio, l’affitto di casa che ha subito un aumento tangibile. L’effetto dell’inflazione ha causato un aumento medio dei costi per le locazioni pari a 52 euro al mese, quindi oltre 600 euro all’anno. Un balzo di circa il 7% in più, che può aumentare nelle grandi città come Roma e Milano. Senza contare che alle spese per l’affitto di casa vanno sommate le bollette per i consumi di acqua, luce e gas.

Fortunatamente, l’ingegno dell’uomo non ha limiti, così ecco cosa hanno inventato alcuni anziani che non riescono più a pagare l’affitto.

Gli anziani non riescono più a pagare l’affitto: ecco cosa hanno inventato

L’impennata dei prezzi dei canoni di locazione ha messo spalle al muro diversi milioni di italiani. In particolar modo, gli anziani che sempre più spesso faticano a far quadrare i conti ed arrivare a fine mese, senza ansie e paure. Per tale ragione, sta prendendo piede una pratica chiamata “senior cohousing”, termine che indica gruppi di anziani che decidono di vivere insieme per affrontare al meglio le spese e superare anche il dramma della solitudine.

L’idea arriva dagli Stati Uniti, dove due anziane di 72 e 68 anni, in seguito ad un fortuito incontro su un mezzo di trasporto pubblico, hanno deciso di andare a vivere insieme. La notizia, che ha fatto il giro del web, ha dato spunto a tanti altri anziani creando un vero e proprio trend in continua crescita.

Il fenomeno, infatti, partito da Oltreoceano, ha fatto il giro del mondo nel giro di pochissimo tempo. Tant’è che case abitate solo da anziani che si fanno compagnia si sono diffuse anche in Europa, dai Paesi scandinavi alla Francia alla Germania, e di recente, ha fatto capolino anche nel nostro Paese. Insomma, una buona soluzione per far fronte al costo sempre più caro della vita, ma anche una pratica soluzione per affrontare al meglio ed in compagnia la propria vecchiaia.