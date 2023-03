Un dispositivo presente sul cellulare ti mette in guardia sul tuo stato di salute

Si tratta di un’innovazione in grado di monitorare lo stato di salute in generale realizzata dalla collaborazione tra la Apple e alcuni importanti istituti di ricerca

I dispositivi Apple per monitorare la salute delle donne. Può sembrare un paradosso ma a quanto pare è così. L’azienda tecnologica statunitense spesso al centro delle critiche per i suoi costi elevati, stavolta si è resa protagonista di uno studio che potrebbe rivoluzionare l’universo femminile.

Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio e in che modo può aiutare a comprendere lo stato di salute. Un’innovazione che sicuramente farà ricredere anche i soggetti più scettici visto che è correlato ad un aspetto molto importante.

Come funziona lo strumento che rileva lo stato di salute delle donne

Il lavoro è stato condotto con l’ausilio della NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) e l’Havard T.H Chan School of Public Health. A partecipare sono state le donne che hanno avuto le mestruazioni o che le hanno ancora. Grazie al loro apporto è stato possibile perfezionare questo dispositivo. La curiosità però a questo punto sorge più che lecita. Qual è la sua utilità nello specifico?

L’obiettivo è quello di conoscere meglio il ciclo e in che modo questo può essere in correlazione con l’infertilità e la PCOS (sindrome dell’ovaio policistico). Allo studio preliminare hanno preso parte circa 50mila donne. A circa il 12% di queste era stato diagnosticato un PCOS che può portare un pre-cancro all’utero e poi un tumore uterino.

Altre hanno dichiarato di avere problemi di regolarità del ciclo mestruale fino al quinto anno successivo al primo. Anche in questo caso era piuttosto alta la possibilità di sviluppare lesioni cancerose. Dunque, ecco perché questi studi preliminari sono molto importanti. Possono incoraggiare le donne a contattare subito dei medici per approfondire la situazione.

Ma non finisce qui. Medici e scienziati hanno intenzione di condurre ulteriori nuovi studi in materia. A ciò si aggiunge l’invito alle donne a partecipare alla sperimentazione grazie ai loro iPhone e ai loro Apple Watch attraverso l’App Ricerca. All’interno dell’App Salute esiste la funzione di “monitoraggio ciclo” grazie alla quale si possono registrare i cicli mestruali e i sintomi avuti. Dati che possono essere convertiti in file PDF ed inviati prontamente al proprio medico di fiducia. Niente paura per quanto concerne la privacy. Tutte le info sono protette da crittografia end to end, la medesima di cui si avvalgono applicazioni come Whatsapp e Signal.