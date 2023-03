Qual è il mezzo più veloce per andare a lavoro: pensaci bene

Vivere in una grande città italiana, comporta in molti casi la necessità giornaliera di spostarsi da casa a lavoro.

Raggiungere l’ufficio è infatti una prerogativa del lavoratore medio, che per spostarsi da casa al luogo di lavoro, ha bisogno di adoperare i mezzi pubblici, l’auto o altri mezzi, come la bicicletta e il monopattino elettrico.

In questo articolo scopriremo i risultati della ricerca Italiana che ci svelano il metodo più efficace e veloce per andare al lavoro.

Vedremo inoltre che combinare due di questi mezzi può risultare la scelta più vantaggiosa, e l’esame riguarderà anche i livelli di inquinamento respirati con ognuno dei tre mezzi appena elencati.

Andare al lavoro a Milano: come arrivare prima

La ricerca è stata effettuata da Altroconsumo che, collaborando con l’università dell’Insubria e l’università statale di Milano, ha elaborato il progetto “Senti Che Aria Tira”.

Durante lo studio, alcuni pendolari dovevano raggiungere Milano dalle zone periferiche, e durante la ricerca, i giovani hanno cronometrato il tempo che impiegavano per raggiungere il centro cittadino col trasporto pubblico locale, in auto oppure in bici.

Lo studio non ha preso in considerazione soltanto un punto di partenza, ma ben 4 luoghi. Inoltre i ricercatori hanno verificato le particelle di CO2 che i protagonisti dello studio hanno inalato durante il tragitto.

In particolare, i quattro punti di partenza per effettuare il test sono stati:

Viale Certosa – Milano centro; Naviglio Pavese – Milano centro; Viale Monza – Milano centro; Via cassanese – Milano centro.

I risultati dello studio

Dei tre mezzi usati per spostarsi, quello che si è dimostrato più efficace in assoluto, in termini di minor tempo di percorrenza, è l’utilizzo combinato di bicicletta e mezzi pubblici.

Questo rilievo è stato soddisfacente in due casi particolari: dal Naviglio Pavese e da viale Monza.

Usare l’auto si è dimostrato più lungo dal punto di vista temporale, tuttavia sia usare la propria vettura sia andare al lavoro col trasporto pubblico locale ha delle differenze di tempo minime rispetto a recarsi al lavoro con la bicicletta.

Quanto inquinamento si respira andando al lavoro

Per quel che concerne l’inquinamento respirato, si è visto che usare mezzi pubblici e bicicletta permette di muoversi più rapidamente per arrivare in centro a Milano, ma questo espone di più all’inquinamento dell’aria.

Anche combinando l’utilizzo della bicicletta con quello del trasporto pubblico, infatti, le particelle di PM 2,5 e PM 10 inalate sono state più elevate. Recandosi al lavoro in auto, invece ci si espone di più al no2 e al benzene.

Da ultimo, utilizzando i mezzi pubblici ci si espone di meno alle emissioni nocive, anche se si respira un elevato livello di particolato nero di carbone.