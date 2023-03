Mollare tutto e andare a vivere in camper e van, il nuovo trend sta stupendo proprio tutti

Viaggiare, conoscere nuovi posti e culture è un po’ il sogno di tutti, tuttavia a causa degli impegni lavorativi e familiari sempre più persone sono costrette a rinunciare, ecco il nuovo trend in voga.

Vivere in camper è diventata una soluzione di tendenza non solo per chi vuole viaggiare per il mondo, ma anche per chi decide di vivere all’insegna del risparmio e della vita semplice. Ecco quali sono i vantaggi e gli svantaggi della vita in camper o in van.

Negli ultimi anni, complici l’innovazione lavorativa, l’avanzamento dello smart working e una diversa consapevolezza della vita da parte delle nuove generazioni, la vita in camper o in van è diventata un vero e proprio obiettivo di vita. Anche se non si tratta di una scelta facile da prendere, vivere in camper apporta dei vantaggi unici che potrebbero cambiare la vita di giovani e meno giovani.

Questa abitudine potrebbe sembrare molto strana agli occhi degli italiani che tradizionalmente sono più legati alla famiglia, al lavoro ed alla casa ma è largamente conosciuta all’estero, sia in Europa che nel resto del mondo.

Il principale vantaggio di questo stile di vita riguarda la libertà, infatti avere un camper o un van in cui si può vivere tutti i giorni permette di viaggiare, essere totalmente indipendenti e scoprire le bellezze del mondo, lavorando comodamente in smart working.

Vantaggi e svantaggi della vita in camper o in van

Un altro vantaggio del camper riguarda il fattore economico infatti le spese di mantenimento risultano essere nettamente inferiori rispetto a quelle di una casa in affitto, evitando inoltre i costi delle utenze grazie all’uso di pannelli solari e generatori di energia portatili.

Vivere in camper permette anche di abbracciare uno stile di vita più naturale, infatti oltre a poter stazionare in mezzo alla natura si può anche godere dell’assenza completa di inquinamento sia acustico che luminoso, respirando l’aria pulita dei luoghi situati lontani dalla città.

Lo svantaggio principale di questa decisione è invece incentrato sulla mancanza di spazio, infatti per potersi spostare bisogna rinunciare alla comodità delle metrature delle case tradizionali e soprattutto si ha la necessità di adeguarsi alla poca acqua a disposizione per docce e lavaggi. Infine è essenziale prestare molta attenzione alla sicurezza non solo del mezzo in sé ma anche dei luoghi che si visitano e all’interno dei posteggi che si scelgono per la notte, infatti vivere isolati può sempre comportare qualche brutta sorpresa.