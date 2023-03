Come fare soldi con il dropshipping, cos’è e come funziona in Italia

solofinanza.tIl dropshipping è una particolare strategia di vendita che permette alle persone di guadagnare proponendo prodotti, di cui non si è fisicamente in possesso, a clienti di tutto il mondo.

Il meccanismo che rende il dropshipping così redditizio è di semplice comprensione ed il lavoro è davvero alla portata di tutti, si ha bisogno solo di un po’ di creatività, inventiva e soprattutto tante skill di comunicazione e vendita.

Il dropshipping rappresenta un modello di business innovativo e funzionale che permette di assicurarsi una percentuale di guadagni sulle vendite in quanto consiste nel trasferire gli ordini del cliente finale direttamente al produttore, il quale si affida a figure simili per incrementare il proprio fatturato e parco clienti.

I vantaggi del dropshipping sono tanti, innanzitutto permette di vendere prodotti senza avere problemi di spazio, infatti non è richiesto alcun magazzino dove è necessario stoccare gli oggetti in vendita, evitando così anche il problema di spazio di ciò che rimane invenduto, inoltre non è richiesto alcun anticipo sulla spesa, in quanto sarà il cliente finale a pagare al momento dell’ordine.

Per cominciare a lavorare come dropshipper è essenziale conoscere come vendere i prodotti, i quali potranno essere selezionati seguendo i propri gusti, i trend dei consumatori o le nicchie più redditizie. Sostanzialmente per guadagnare con questo lavoro bisogna riuscire ad aprire l’attività con un investimento minimo, affinché i guadagni siano visibili sin da subito.

I pro ed i contro del dropshipping

Oltre ai vantaggi già citati in precedenza, questa tecnica di vendita garantisce benefici ulteriori sia al venditore che al fornitore, infatti il venditore potrà svolgere il lavoro in piena autonomia anche tramite l’uso del cellulare o del proprio computer, abbattendo ogni tipo di costo logistico legato agli imballaggi, mentre il fornitore potrà ricevere un numero maggiore di ordini e clienti fidelizzati.

I “contro” di questo mestiere risiedono soprattutto nei bassi margini di guadagno, infatti il venditore si aggiudica per ogni vendita circa il 5-10% del costo finale, inoltre a causa dell’estrema facilità di questo lavoro si rischia anche di essere sommersi dall’alta concorrenza, ecco perché è essenziale scegliere i prodotti giusti ed avere spiccate capacità di vendita.

L’ultimo svantaggio che può capitare al venditore è quello che emerge nel momento in cui il fornitore non è affidabile o si riscontrano problemi legati alla spedizione, in questi casi infatti non solo si potrà arrivare a perdere clienti ma si rischierà anche di ricevere una cattiva pubblicità.