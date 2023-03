Ferrovie dello Stato: nuova offerta di lavoro con assunzione a tempo indeterminato

Tutti i dettagli sulla nuova proposta del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ecco in quale località è aperta l’assunzione e per quale posizione

Le opportunità di lavoro offerte dalle grandi aziende catalizzano sempre l’attenzione, soprattutto dei più giovani che sono alla ricerca di un impiego stabile per potersi sostentare. In questa fase sembra particolarmente interessante quella pubblicata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il noto brand è alla ricerca di una figura piuttosto particolare che sarà assunta con un contratto a tempo indeterminato i cui estremi seguiranno il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie. Un particolare che di certo non passa inosservato al giorno d’oggi, visto che le condizioni lavorative sono spesso precarie.

Ferrovie dello Stato: tutto quel che c’è da sapere sull’ultima proposta lavorativa

La ricerca riguarda infatti uno Specialista contenzioso civile da inserire presso Italferr S.p.A e la sede di lavoro è Roma. Il candidato sarà assunto nel team di Direzione Affari Legali. Di fatto avrà subito un ruolo di una certa importanza. Andando nello specifico si occuperà di seguire i contenziosi, dalla notifica dell’atto in sé fino al termine del procedimento ad essi correlati.

Quindi, seguirà l’esecuzione della sentenza con l’obiettivo di garantire la difesa della società. Non lo farà da solo, ma si rapporterà con le strutture legali del Gruppo e con quelle interne di Italferr oltre che con avvocati esterni. Tra le altre mansioni che dovrà svolgere c’è anche quella di predisporre informative sul contenzioso e di incarichi di difesa in giudizio.

A lui starà il compito anche di archiviazione della documentazione, nonché della tenuta dell’agenda legale e di assistenza al team nella gestione dei pagamenti dei professionisti e delle imposte di registro previste.

Per quanto concerne i requisiti è indispensabile avere una laurea magistrale o di vecchio o di nuovo ordinamento in Giurisprudenza. I candidati dovranno conoscere il diritto civile, amministrativo e processuale. Tra le competenze richieste ci sono anche alcune di carattere informatico come la conoscenza del pacchetto Office e Office 365. Si richiede inoltre un’esperienza di almeno 2 anni maturata nel ruolo oggetto di candidatura.

Tra le skills che possono giocare a proprio favore c’è anche la conoscenza della lingua inglese almeno ad un livello medio, ovvero B2. Completano il quadro una buona capacità di pianificazione e di organizzazione del lavoro e la flessibilità ad adattarsi al lavoro in gruppo. Qualora si dovesse riuscire ad entrare in azienda il salario si aggirerebbe intorno ai 2000 euro lordi mensili.