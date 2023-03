Monete rare, tutti pazzi per la 500 lire: vale oltre 12 mila euro

Il mondo della numismatica è letteralmente impazzito per una particolare moneta da 500 lire. Il suo valore raggiunge i 12 mila euro.

Chi colleziona monete rare e di valore lo sa bene: non tutte le monete hanno lo stesso valore. Solitamente, gli esemplari non superano il loro valore nominale. Tuttavia, esistono particolari monete che possono valere una vera e propria fortuna. Ad esempio, sono diverse le monete della vecchia lire molto ricercate ed ambite dai collezioni e gli appassionati di numismatica, disposti a pagare cifre pazzesche pur di aggiungere uno di questi esemplari alla loro raccolta di monete preziose.

Tra queste, possiamo ricordare la cinque lire delfino, la dieci lire spiga, ma anche banconote in lire come la mille lire Montessori. Tra le monete in lire rare si inseriscono a pieno titolo anche le 500 lire che, a patto che soddisfino determinati requisiti, possono arrivare a valere 12 mila euro.

Come abbiamo anticipato, però, è necessario che la moneta da 500 lire soddisfi due determinati requisiti. Innanzitutto, è fondamentale che la moneta si presenti in ottimo stato di conservazione, ovvero, in condizioni Fior di Conio. In altre parole, è preferibile che la moneta non abbia circolato affatto. In più, è fondamentale che si tratti di un esemplare raro, quindi, difficilmente reperibile in circolazione. Infatti, quando la domanda di una moneta supera l’offerta, la sua quotazione numismatica cresce in maniera esponenziale. Come molti ricorderanno, nel corso degli anni, sono stati coniati tantissimi pezzi da 500 lire, ma solo chi possiede alcuni particolari esemplari può dire di possedere un vero e proprio tesoro in casa.

Le monete da 500 lire che valgono 12 mila euro

Dunque, non basta avere tra le mani una vecchia 500 lire per guadagnare tanti soldi, ma c’è bisogno che si tratti di un esemplare raro o addirittura unico. La moneta 500 lire che vale diverse migliaia di euro e la versione di prova delle 500 lire Caravelle 1957.

La moneta 500 lire caravelle è riconoscibile dalla raffigurazione di un busto di donna ispirato a Letizia Savonito circondato da 19 stemmi, su un lato. Mentre, l’altro lato della moneta porta la raffigurazione delle tre caravelle, da cui per l’appunto prende il nome. Si tratta di un esemplare realizzato in argento e deve il suo enorme valore ad un importante errore di conio. Infatti, su questa moneta le bandiere delle tre caravelle sono orientate a poppa.

Una variante dal valore che può superare i 12 mila euro. Insomma, forse è il caso di cercare nei cassetti dei ricordi la 500 lire Caravelle che porta come data di coniazione 1957.