Come comporre un pasto sano ed equilibrato quando si mangia in mensa

Al contrario di quanto si pensa si possono fare dei pasti salutari anche quando si mangia a mensa. Ecco cosa bisogna fare per poter raggiungere questo obiettivo

I ritmi frenetici della società moderna ci portano spesso a mangiare fuori casa. Ad esempio in molti posti di lavoro esiste la mensa così come in diverse scuole e istituti universitari. Strutture in cui con pochi euro è possibile fare un pasto completo che può servire a sostentarsi per il resto della giornata.

Non sempre però mangiare a mensa consente di poter mantenere un stile alimentare sano. Molte pietanze infatti sono piuttosto caloriche, altre eccedono nei condimenti, ma con un po’ di arguzia e di sana lungimiranza si può ovviare anche a ciò e rendere il proprio pasto decisamente più salutare.

Cosa mettere nel piatto per mangiare sano a mensa

Infatti secondo la nutrizionista e biologa Romina Cervigni bisogna solo fare le scelte giuste tra i vari prodotti proposti dalle mense. Per quanto concerne i primi piatti è preferibile optare per piatti a base di cereali integrali o pasta integrale. Hanno una buona capacità saziante e sono ricchi di fibre, di cui bisognerebbe assumere almeno 25 grammi. In merito ai condimenti meglio prediligere quelli non troppo elaborati come sugo di pomodoro e verdure.

Altro tassello importante è quello relativo alle fonti proteiche. Meglio prediligere quelle vegetali e animali come legumi e pesce ad esempio con una frequenza di circa 2-3 volte a settimana. Un’ulteriore soluzione potrebbe essere il piatto unico composto da cereali, proteine e verdure. Chiaramente il tutto nelle giuste quantità.

Se non fosse possibile la verdura andrebbe abbinata ad un secondo, ma attenzione ai metodi cottura. Alla griglia, al vapore o al forno ok, in altri casi non sarebbe poi così salutare. Ad ogni modo in una dieta che si rispetti non dovrebbe mai mancare, va bene anche in porzioni esigue.

Il condimento principale da utilizzare chiaramente con moderazione è l’olio extra vergine d’oliva. È ricco di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi buoni. Per sostituire il sale invece è bene avvalersi delle spezie. Alla fine si può aggiungere della frutta (o anche della frutta secca poco dopo il pasto) e talvolta anche un dolcetto (senza esagerare in termini di quantità). In questo modo il pranzo (solitamente è quello il pasto che si fa a mensa) è completo, almeno per quel che riguarda il cibo.

Chiaramente vanno aggiunte le bibite. L’acqua naturale o frizzante che sia è sempre preferibile alle bevande zuccherate o gassate o ai succhi di frutta. Questi ultimi contengono zuccheri aggiunti e coloranti che non sono ideali per il nostro organismo,