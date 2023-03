Shelf marketing, perché non troviamo mai al supermercato sale e prodotti convenienti

Lo Shelf marketing, o marketing dello scaffale, riguarda le strategie di disposizione dei prodotti dirette a far spendere di più chi va al supermercato.

Se siamo consapevoli della sua esistenza, saremo in grado di accorgerci dei trucchi usati per farci spendere, e per noi sarà più semplice mettere in carrello soltanto quello che è strettamente necessario.

Scopriamo quindi quali sono le principali strategie di Shelf marketing, per non ricadere in automatismi che farebbero molto male al nostro portafogli.

La posizione dei prodotti: ecco perché influisce sulla psiche

La prima delle tecniche per indurci a spendere di più riguarda la posizione del prodotto più conveniente. Esso si trova più in alto o più in basso sullo scaffale, mentre quelli a prezzo pieno saranno posizionati ad altezza d’uomo, dove sono più facili da raggiungere.

Questo succede anche in relazione ai prodotti per bambini, perché i bambini sono facilitati a vedere e prendere i prodotti che stanno sugli scaffali più in basso.

È per questo che alcuni prodotti, come i cereali con delle sorprese giocattolo ovvero altri prodotti come le merendine, vengono posizionati prevalentemente negli scaffali più in basso.

Perché i prodotti per bambini si trovano alle casse

Curiosa è anche la disposizione di prodotti monodose e dolciumi in corrispondenza delle casse. Questi prodotti non sono necessari, quindi non andremo a cercarli sullo scaffale. Per farceli comprare, gli studiosi di marketing hanno pensato di porli in prossimità della cassa così, in attesa di che arrivi il nostro turno, siamo spinti ad acquistare.

Alla stessa maniera, le caramelle e i dolci per i bambini sono posizionati in basso e alle casse perché, quando siamo stremati dopo aver fatto la spesa, siamo più propensi a soddisfare i desideri dei nostri figli.

La posizione della carne

La carne è posizionata nel bancone in fondo, e la sua disposizione si sviluppa in lunghezza. In questa maniera notarla diventa più semplice, e chi si trova tra i banconi per fare la spesa non può fare a meno di arrivarci.

Inoltre, di fianco alla carne ci sono anche dei prodotti che si utilizzano per il loro condimento, come delle salse, formaggio a fette ed anche i panificati coi quali si accompagnano queste pietanze.

È questo un trucco per spingerci ad acquistare entrambe le cose, anche se non ne abbiamo effettivamente bisogno.

I banconi e la loro disposizione

La disposizione dei prodotti nel supermercato viene studiata per lasciare che il consumatore trascorra più tempo di quanto debba all’interno del supermercato.

Bisogna quindi camminare e percorrere tutte le corsie ed essere soggetti a offerte e altri stimoli che spingono a comprare.

Questo si collega direttamente al perché i prodotti essenziali sono quasi sempre introvabili..

Non troviamo mai quello che ci serve ecco perché

In genere il sale, lo zucchero e tutti gli altri prodotti dei quali abbiamo strettamente necessità, si trovano in posti non facilmente raggiungibili per un motivo in particolare.

Per arrivarci saremo costretti a guardare tutte quante le offerte e tutti i prodotti del supermercato, facendo acquisti e scegliendo prodotti che non pensavamo di acquistare.