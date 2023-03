Come risparmiare su Amazon, questi trucchi non te li insegna nessuno

Amazon è l’e-commerce più conosciuto a livello mondiale, offre servizi di eccellenza e prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi sui quali è possibile risparmiare ancora un po’, ecco i trucchetti per farlo.

Le offerte su Amazon non mancano mai, possono essere a tempo, basati sulle disponibilità di magazzino o possono essere in tema con la festività del periodo, alcune persone però hanno notato che i prezzi dei prodotti cambiano piuttosto in fretta.

Riuscire a risparmiare o almeno a conoscere lo storico dei prezzi di un prodotto di interesse potrebbe far risparmiare al cliente una bella somma ogni anno, per farlo però è necessario affidarsi a strumenti, applicazioni e tracciatori che si occuperanno di controllare l’andamento dei prezzi di tutti gli oggetti acquistabili sulla piattaforma.

Il catalogo di Amazon è tra i più ampi del mondo, infatti conta ben 350 milioni di prodotti e ogni giorno ad una buona parte di essi viene cambiato il prezzo a seconda della richiesta, degli sconti e delle disponibilità. Conoscere o ricordare a memoria tutti i cambiamenti di ciò che si ha nel carrello sarebbe assolutamente impossibile, ecco perché basterà fare dei veloci controlli prima di acquistare ciò che è presente nel carrello, usando semplicemente alcune delle applicazioni più famose.

I tracciatori e radar di Amazon permettono di risparmiare diversi soldi in quanto si potrà sfruttare l’assegnazione del prezzo più basso da parte dell’azienda. Per controllare lo storico prezzi si possono usare siti come CamelCamelCamel, Seguiprezzi o Keepa, o applicazioni come Price Radar, Prezzi sotto controllo Price Tracker. Tramite questi strumenti si potranno non solo valutare le fluttuazioni di prezzo dei prodotti, ma si potranno anche ricevere mail o notifiche nel momento in cui si raggiunge il prezzo minimo.

Tutti i trucchi per risparmiare su Amazon

Nel caso in cui non si vogliano installare app e non ci si voglia registrare ai siti si potranno sfruttare al meglio tutti i vantaggi proposti proprio dall’e-commerce, come ad esempio la sezione offerte dove vengono proposti sconti a tempo o anche “Amazon Renewed”, dove si possono trovare tutti i prodotti ricondizionati e certificati pari al nuovo.

Altre sezioni interessanti del sito sono l’outlet, che mette a disposizione un catalogo limitato di prodotti scontati fino ad esaurimento scorte, e Amazon Warehouse Deals, dove si possono acquistare i prodotti che sono stati resi in precedenza e che vengono rivenduti a prezzi molto vantaggiosi.

L’ultimo trucchetto che può offrire particolari sorprese consiste nell’acquistare dai siti di Amazon di altre nazioni, come ad esempio quello della Germania, dove sono presenti spesso prezzi molto più bassi di quelli del catalogo italiano.