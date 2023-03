Voglia di vacanze sulla neve? Scopri il punto più freddo della Terra trovato dalla NASA

Nonostante l’inverno non sia ancora finito già in molte persone stanno programmando le vacanze estive in località di montagna, prediligendo un clima freddo per contrastare le alte temperature.

Una destinazione proposta direttamente dalla NASA promette vacanze isolate e decisamente rinfrescanti, infatti la meta non è altro che il punto più freddo della Terra, in cui le temperature raggiungono cifre molto al di sotto dello zero.

Grazie all’uso dei satelliti la NASA ha trovato il punto più freddo della Terra che si trova sul Plateau antartico orientale, su una delle creste più elevate, in cui le temperature scendono fino a 93°C sotto lo zero.

La NASA ha pubblicato un post su Twitter in cui era stata allegata una foto dell’infinita e vasta distesa di neve e ghiaccio. Nel tweet, oltre al simpatico riferimento alle vacanze, la NASA ha anche scritto: “Il posto più freddo che abbiamo trovato sulla Terra (con l’aiuto dei satelliti) è una cresta elevata sul Plateau antartico orientale. Nel corso di una notte invernale serena, le temperature possono scendere fino a 135 gradi Fahrenheit sotto lo zero”.

A causa delle temperature così tanto inospitali è davvero impossibile pensare di poter vivere in luoghi simili, tuttavia il clima percepito qui non sono è distante da quello che si può trovare nel paese popolato più freddo del mondo, che si trova in Siberia.

Abitare nel paese più freddo del mondo

Il paesino russo conta poco più di 800 persone e si chiama Ojmjakon. Trovandosi nel nord-est della Repubblica di Sacha-Jacuzia le temperature in inverno si aggirano mediamente a -50°C e nel giorno più freddo, il 6 Febbraio 1933 è stata addirittura registrata l’incredibile temperatura di 67,7°C.

In estate il clima risulta essere sicuramente migliore, infatti la temperatura media sale fino ad arrivare picchi di 22 gradi di massima e 5 gradi di minima. Come se non fosse abbastanza, per via della posizione la popolazione gode di poche ore di sole durante l’arco della giornata e non può coltivare assolutamente nulla in quanto nel terreno è presente il permafrost ghiacciato, con il quale è impossibile far crescere qualsiasi tipo di pianta.

A causa di tutto ciò in questo paesino si vive principalmente di allevamento di cavalli, pesce e renne e le persone passano la maggior parte del loro tempo in uffici o in casa, consumando zuppe e utilizzando il ghiaccio come unica forma di acqua in loro possesso, in quanto tutti gli immobili sono sprovvisti di tubazioni per il trasporto dell’acqua.