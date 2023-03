Le diete da evitare assolutamente nel 2023: possono compromettere la salute

Ecco quali sono le diete peggiori dell’anno che possono creare problemi alle persone che le seguono e per quali motivi sono altamente sconsigliate dagli esperti del settore

Seguire una dieta è una faccenda seria e quando si decide di intraprendere questo percorso è molto importante essere convinti e avere alle spalle una persona competente in grado di dare i consigli giusti. Infatti alle volte in rete ci si imbatte in piani alimentari più che opinabili che magari godono di credito solo perché vengono elaborati da star del web ed influencer.

A prescindere da chi sono ideate queste diete, non è questo il modus operandi corretto. La prima cosa infatti è affidarsi ad un nutrizionista e possibilmente vederlo di persona. A distanza non si possono capire alcuni aspetti della conformazione della persona e si rischia solo di rendere il tutto più insano.

Le diete peggiori del 2023: scopriamole nel dettaglio

Infatti alcuni regimi alimentari non propriamente ponderati rischiano di avere l’effetto praticamente opposto. Nessun beneficio, anzi sia il corpo che la mente potrebbero rimetterci. Per questo è bene capire quali sono i segnali che possono far capire quando un piano alimentare può essere o meno rischioso.

Nello specifico andiamo a vedere quali sono le diete peggiori proposte nell’anno solare 2023 e perché devono essere evitate ad ogni costo. Un aspetto che deve portare a diffidare di queste diete è la promessa di perdere molti kg in poco tempo. Non è sempre ciò è possibile o meglio solo in alcuni specifici casi. Stesso discorso per le alimentazioni monotematiche.

Vediamo però alcuni casi dettagliati di diete da non prendere assolutamente in considerazione quest’anno e non solo:

dieta Keta povera di carboidrati ma carica di grassi,

povera di carboidrati ma carica di grassi, dieta Atkins che contempla il consumo massiccio di proteine animali eliminando del tutto frutta e verdura,

che contempla il consumo massiccio di proteine animali eliminando del tutto frutta e verdura, dieta Optavia con pochi carboidrati e molti prodotti confezionati,

con pochi carboidrati e molti prodotti confezionati, dieta SlimFast che oltre a prevedere dei costi di partenza elevati può provocare diversi disturbi alimentari,

che oltre a prevedere dei costi di partenza elevati può provocare diversi disturbi alimentari, dieta dei cibi crudi decisamente poco calorica.

In ogni caso qualsiasi dieta va iniziata con l’ausilio di uno specialista che avrà il compito di seguire il percorso dell’individuo passo per passo. Per quanto concerne invece le migliori alimentazioni del mondo rimangono sempre le medesime. D’altronde negli anni hanno dato dei risultati importanti e tra queste vanno necessariamente menzionate la dieta Mediterranea, la Flexitariana, e la Dash. Dei vecchi classici che nemmeno nel 2023 non passano mai di moda visti riscontri positivi conclamati.