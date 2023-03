Truffe romantiche, fingono di amarvi e vi chiedono un bonifico: quali sono le vittime prescelte

Negli ultimi anni i malviventi della rete utilizzano addirittura i sentimenti per compiere i loro loschi affari. Vediamo come si svolgono questi raggiri e in che modo si possono scongiurare

L’amore non si dovrebbe toccare, eppure c’è chi lo fa senza scrupoli e lo sfrutta per estorcere denaro al prossimo. In molti lo inseguono tutta la vita, ma poi non lo vedono mai arrivare, d’altronde l’evoluzione della società ha reso le persone meno inclini ai rapporti stabili. Far leva su questa voglia di trovare l’anima gemella da parte del prossimo è qualcosa di inconcepibile che sta diventando sempre più attuale.

Si chiamano “love scams” o truffe amorose e sul web sono in continuo aumento. Creano un doppio danno sia a livello economico, ma soprattutto a livello psicologico, andando a minare le già poche certezze che alcune persone hanno in tema di relazioni. Scopriamo in che modo avvengono e quali sono i campanelli d’allarme da tenere assolutamente in considerazione.

Truffe d’amore: come si compiono e a cosa bisogna prestare attenzione

Solitamente si “puntano delle prede” sui social network e si cerca di capire la loro situazione sentimentale. Le vittime preferite sono le persone sole che magari hanno già superato i 50 anni. Abbinano quel senso di vuoto e talvolta anche una bassa dimestichezza con i mezzi tecnologici, che può sicuramente giocare a favore del truffatore.

Tramite un profilo rigorosamente fasullo si instaura un rapporto con il prescelto/a in modo tale da guadagnare la sua fiducia. Quando ciò avviene si millantano problemi di natura economica ed iniziano pietose richieste di denaro con la promessa di restituirlo il prima possibile. Appena si raggiunge una cifra soddisfacente si fanno perdere le proprie tracce lasciando di sasso la controparte, che oltre ad aver perso delle somme di non poco conto si sentirà ancora più fragile di prima.

Per questo molte persone non denunciano questi avvenimenti cadendo in una sorta di vergogna personale che però consente a questi deplorevoli tizi di farla franca. Le donne sono un po’ prese di mira, ma anche gli uomini alle volte finiscono per perdere la testa. In generale il giro di affari delle truffe amorose si aggira sui 200 milioni di euro, ma considerando che molte di queste storie non vengono alla luce, si può evincere che i numeri sono di gran lunga maggiori.

Ma cosa è necessario fare per tutelarsi? In primis quando si chatta a lungo con qualcuno prima o poi deve avvenire un incontro dal vivo, altrimenti è meglio tagliare i ponti. Il secondo aspetto che deve far aumentare i sospetti è il continuo bisogno di denaro. Mai e poi mai si devono elargire a qualcuno di cui non si conosce nemmeno il reale volto (quello nelle immagini del profilo è chiaramente falso). Già diffidare di ciò può permettere di uscire indenni da questi pericoli.