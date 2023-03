Reddito di cittadinanza, posso pagare su Amazon? Cosa succede online

Dopo la grande diffusione che l’e-commerce ha avuto negli ultimi tempi, sempre più persone fanno i propri acquisti sugli Store online anche per i beni di prima necessità.

Fare acquisti online con la carta RdC, sarebbe quindi auspicabile, se non necessario, per tutte quelle persone che preferiscono rifornirsi su negozi on-line invece di recarsi fisicamente al punto vendita.

In questo articolo vedremo in primis cosa è possibile comprare attraverso il reddito di cittadinanza, e poi ci addentreremo nella spinosa questione che riguarda gli acquisti on-line con carta RdC, anche su Amazon.

Carta rdc: quali beni è possibile comprare?

Molta gente crede che soltanto i beni strettamente necessari possano essere comprati con la carta del reddito di cittadinanza. Questo non è del tutto vero, dal momento che molte altre cose possono essere comprate con il sussidio. Naturalmente non si tratta mai di beni di lusso, oppure prodotti che non siano in linea con determinati standard.

Ad ogni modo, in via del tutto ordinaria, è possibile acquistare:

Beni alimentari e di prima necessità;

Vestiario presente negli ipermercati;

Medicinali in farmacia e parafarmacia;

Tra i beni che possono essere considerati di prima necessità, troviamo anche il carburante. A volte, infatti, è necessario spostarsi con l’auto anche per andare a fare la spesa, quindi non avrebbe senso negare l’acquisto del carburante auto con la carta reddito di cittadinanza. Come vedremo abbiamo anche una deroga in riferimento agli acquisti online. Vediamo di cosa si tratta.

Acquisti on-line: quando è possibile farli con carta RdC

In genere gli acquisti on-line o con il direct marketing non si possono fare con carta RdC. In ogni caso, è possibile trovare una parziale deroga a questa norma. La deroga riguarda gli elettrodomestici, e la modalità da scegliere per comprarli con carta RDC è quella on-line con ritiro in negozio.

Inoltre, fare acquisti di qualsiasi specie con il reddito di cittadinanza è possibile. La cosa importante è prelevare da un Postamat l’importo corrispondente, per poi spenderlo come meglio si crede. A questo proposito sarà possibile anche versare il corrispondente importo su un altra carta prepagata, come PostePay, ed effettuare l’acquisto online su qualsiasi store, compreso Amazon.

Ad ogni modo, si sconsiglia vivamente di impiegare i soldi del reddito di cittadinanza per acquisti superflui. Il provvedimento, varato in origine dal Movimento 5 stelle, adesso è in scadenza, e dal prossimo anno verrà erogata una misura alternativa.

In ogni caso è moralmente ineccepibile fare uso dei soldi pubblici, erogati attraverso carta del reddito di cittadinanza, per fare degli acquisti superflui, non destinati a quello che è strettamente necessario per la propria sopravvivenza. È per questo che si raccomanda Chi legge di spendere al meglio gli ultimi importi che gli verranno accreditati sulla propria carta