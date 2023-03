Vuoi aprire una tabaccheria? Tutti i requisiti richiesti e i guadagni

Per ottenere la licenza per aprire una tabaccheria è necessario seguire una specifica procedura e possedere determinati requisiti. Di seguito tutti i dettagli.

Gestire una tabaccheria può essere un’attività piuttosto redditizia. Per cui, sono molte le persone interessate a scoprire quale sia la procedura da seguire ed i requisiti necessari, oltre che a capire quali possano essere i reali guadagni.

Per aprire una tabaccheria è fondamentale, anzitutto, ottenere la licenza, che viene rilasciata solo se vengono rispettati determinati requisiti. Il rispetto della distanza minima da un altro esercizio di tabaccheria. Lo Stato, infatti, non rilascia la licenza a due tabaccherie molto vicine tra loro. La Legge prevede una distanza minima pari a 300 metri, nei Comuni con meno di 30 mila abitanti. La distanza scende a 250 metri, in caso di Comuni con numero di abitanti compreso tra 30 mila e 100 mila. Infine, è prevista una distanza minima di 200 metri, tra un esercizio e l’altro, nei Comuni con più di 100 mila abitanti. Discorso a parte sono i piccoli Comuni, con basso numero di abitanti. In questo caso, infatti, il legislatore prevede che ci sia una tabaccheria ogni 1.500 abitanti.

Un altro importante requisito è legato alla produttività, ovvero, le reali probabilità di guadagno dell’esercizio. Nello specifico, è possibile ottenere la licenza solo quando l’aggio, cioè la quarta parte del ricavo netto, delle tre tabaccherie più prossime al nuovo esercizio, sia pari o superiore a 19.965 euro, nel caso di Comuni con meno di 30 mila abitanti. L’importo sale a 31.990 euro per i Comuni con popolazione compresa tra i 30 mila ed i 100 mila abitanti. Mentre, è pari a 39.825 euro in caso di Comuni con più di 100 mila abitanti. Il requisito della produttività non risulta fondamentale qualora tra gli esercizi ci siano almeno 600 metri di distanza.

Aprire una tabaccheria: quali sono i guadagni

Il pensiero comune è che i tabaccai abbiano un buon margine di guadagno. Tuttavia, non sempre è così, ma dipende da diversi fattori.

Di norma, un tabaccaio riesce a guadagnare mediamente tra i 1.300 ed i 1.500 euro mensili. Chiaramente, si tratta di una cifra puramente indicativa, che può avere oscillazioni anche importanti a seconda dei diversi casi.

Ad esempio, gli introiti di una tabaccheria possono essere molto influenzati dalla grandezza del bacino di utenza che copre. Senza contare le eventuali spese che vanno affrontate per sostenere l’esercizio, come i costi per il fitto del locale, le utenze, la partita iva, il commercialista e le tasse legate all’attività.