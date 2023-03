Test ottico: scopri quanto ci vedi bene e se hai bisogno o meno degli occhiali

Grazie ad un semplice e rapido test è possibile capire qual è il proprio livello visivo e se eventualmente si necessità degli occhiali. Andiamo a vedere in che modo può tornare utile

Aver cura della propria vista è importante. Questo chiaramente lo sappiamo bene ma non sempre ce ne rendiamo conto. Al passo coi tempi infatti passiamo diverso tempo davanti agli schermi del pc e dello smartphone e anziché fermarci continuiamo a sforzare la vista. Col tempo però queste attività potrebbero logorare e non poco la nostra capacità visiva.

Potrebbe capitare di vedere un po’ sfocato o di dover strizzare l’occhio per mettere a fuoco. Ad ogni modo è bene consultare uno specialista se si riscontrano dei problemi. Prima però si può tranquillamente fare una cosa piuttosto semplice, ovvero sottoporsi ad un test visivo online per capire se c’è qualcosa che non va.

Test ottico: di cosa si tratta e come funziona

È infatti in grado di segnalare la miopia e l’ipermetropia attraverso una sorta di “autodiagnosi”. D’altronde si capisce subito se i problemi riguardano la vista da vicino o da lontano. La cosa importante è agire appena si percepisce il problema per evitare che possa diventare qualcosa di irreversibile e quindi difficile da curare.

Da non sottovalutare anche altri sintomi come ad esempio mal di testa, necessità di strofinare gli occhi e affaticamento visivo. Partendo dall’immagine seguente si può effettuare il test, ma è necessario conoscere le indicazioni da seguire. Per quanto concerne la vista da vicino bisogna coprirsi uno occhio alla volta con la mano e porsi a 30 centimetri dalla griglia. Se quando si prova a leggere non si riesce bene è probabile che si soffra di presbiopia.

Passando invece alla vista da lontano l’unica differenza è la distanza, che deve essere di 3-4 dall’ottotipo. Qualora si riscontrino problemi nella lettura allora è possibile che il disturbo con il quale si abbia a che fare sia la miopia.

In pratica il test aiuta a capire se si vede perfettamente e si gode di 10 gradi su 10 oppure se ne manca qualcuno. Chiaramente questo è un lavoro che può essere fatto più per mera curiosità e per rendersi conto se effettivamente si necessità di una visita oculistica. Il passo successivo è rivolgersi ad un professionista del campo oculistico. Solo lui potrà dirci in maniera concreta come rimediare e se è necessario avvalersi di un supporto come gli occhiali o le lenti a contatto.