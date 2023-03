740mila euro di stipendio all’anno per questo lavoro che nessuno vuole, clamoroso

L’assurda vicenda ha origine in Australia, qui infatti nonostante uno stipendio da favola, un alloggio ed altri bonus economici si hanno estreme difficoltà nel trovare una persona da assumere.

Il lavoro ricercato offre, oltre a tutti questi vantaggi, anche un prestigio molto elevato, non si parla infatti di un lavoro che richiede una fatica estrema o che mette in pericolo il lavoratore assunto, come mai quindi nessuno vuole candidarsi per questa offerta?

L’Australia è uno dei paesi con gli stipendi più alti eppure il Governo non riesce a trovare nessuno disposto ad accettare oltre mezzo milione di euro all’anno. Il lavoro in questione non è altro che il medico generico, professione che già di per sé riesce a a far guadagnare stipendi stellari ai dipendenti.

Per incentivare le persone a candidarsi la giunta comunale ha stabilito uno stipendio senza precedenti pari a 62mila euro al mese, per un totale di 740 mila euro all’anno. La motivazione di questa estrema scelta riguarda la difficoltà di trovare un medico che viva in pianta stabile nella città di Quairading, un piccolo paesino all’estremo ovest dell’isola, a 160km da Perth.

Il motivo principale per cui nessuno è disposto ad accettare il lavoro è che Quairading è un piccolo paesino che conta meno di 600 abitanti ed è completamente immerso nel nulla. In precedenza il paese era noto per la coltivazione del grano ma con gli anni la sua fama è svanita, così come anche la popolazione che ha preferito trasferirsi nelle grandi città.

Che lavoro fare per guadagnare bene in Australia

Oltre allo stipendio il fortunato medico avrebbe a disposizione anche una residenza personale con 4 camere, uno studio medico con strumentazione all’avanguardia e copertura del costo di bollette e spese. Il Governo inoltre ha anche stabilito degli ulteriori bonus economici che farebbero crescere lo stipendio fino a quasi raggiungere il milione di euro all’anno.

Per guadagnare molto in Australia però non è necessario andare a finire in mezzo al nulla, infatti tra le figure più ricercate e più pagate compaiono anche il chirurgo, l’anestesista, il dentista ma anche il project manager o diversi mestieri nel campo della finanza e delle assicurazioni.

Nel caso in cui si preferisca svolgere un lavoro più manuale invece è possibile trovare stipendi ottimali anche facendo i minatori, in Australia infatti il settore minerario è in costante sviluppo e permette di ottenere anche 10mila euro al mese, decisamente uno stipendio molto interessante.