Bonus occhiali, come ricevere uno sconto su lenti e montatura

In Italia le persone che hanno bisogno di indossare occhiali o lenti correttive per problemi di vista superano il 50% della popolazione, ecco perché il Governo ha stabilito un bonus per l’acquisto.

A seguito della crisi economica nazionale dovuta prima alla pandemia di Covid19 e poi al caro-prezzi molte famiglie faticano a raggiungere la fine del mese con qualche soldo nel conto, il bonus occhiali potrebbe quindi essere un supporto importante.

Anche se del bonus occhiali se ne parla da anni, nel 2023 ancora non è stata pubblicata una piattaforma in cui richiedere i 50 euro di sconto, nonostante siano stati dedicati 5 milioni di euro da dividere per i componenti dei nuclei familiari più svantaggiati economicamente.

Così come altre misure presenti nella Legge di Bilancio anche per questo sostegno non sono state pubblicate novità in merito alle modalità con cui fare richiesta. La situazione risulta analoga per il reddito alimentare o per la carta risparmio spesa, misure che tra l’altro si accomunano per il fatto che sono di supporto ai nuclei con ISEE basso.

Quel che si sa del bonus occhiali è che rimarrà valido per gli acquisti effettuati dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 e verrà erogato sottoforma di sconto da presentare direttamente al commerciante, esattamente come accade per il bonus trasporti, infatti non è prevista alcuna detrazione Irpef.

Chi potrà richiedere il bonus occhiali e come farlo

I destinatari di questo bonus, dedicato allo sconto sul prezzo di acquisto per lenti a contatto ed occhiali, sono principalmente le famiglie che vivono con uno stipendio molto basso, non superando un ISEE di 10.000 euro. Il bonus da 50 euro inoltre potrà essere richiesto per ogni componente familiare, tuttavia dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’emissione e non potrà essere richiesto una volta soltanto.

Lo sconto sarà valido solo presso i negozi aderenti all’iniziativa i quali potranno essere consultati sulla stessa piattaforma che gestirà le domande, la quale però risulta essere ancora offline e senza una data di apertura, il Governo dovrà infatti fornire ulteriori indicazioni entro le prossime settimane.

La piattaforma sarà comunque accessibile previa registrazione, la quale potrà essere effettuata utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Il voucher che verrà erogato a seguito dei controlli sull’ISEE potrà essere usato direttamente nei negozi, mentre nel caso in cui si voglia ottenere il bonus per un acquisto avvenuto in precedenza si dovrà fornire il proprio IBAN sulla piattaforma affinché possa avvenire un accredito del valore di 50 euro.