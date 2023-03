Intelligenza artificiale, non è tutto ora quel che luccica: quali sono i rischi che nasconde

Ecco l’analisi legata ad alcuni rischi che possono palesarsi attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Non sempre infatti l’uso di alcuni modelli linguistici si può definire sicuro

I progressi in ambito tecnologico sono stati così importanti nell’ultima decade tanto da arrivare anche all’intelligenza artificiale. Un modo praticamente perfetto di algoritmi in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. Ci sono però diversi aspetti da analizzare in tal senso e non sono tutti positivi.

Infatti questi sistemi informatici hanno alcune pecche che possono portare anche a correre dei rischi importanti. Andiamo a vedere quali sono nello specifico e per quali ragioni possono verificarsi. Niente paura però con un po’ di lungimiranza si può sopperire anche a questi inconvenienti.

I rischi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Il primo rischio legato alle capacità linguistiche dell’intelligenza artificiale è quello di portare truffe, scam, phishing. L’uso di questi modelli linguistici potrebbero portare gli hacker (sempre abili ad intrufolarsi in questo genere di situazioni) a creare campagne di phishing ad hoc sulla base delle info reperibili in rete sulla persona da colpire. In questo modo di accorcerebbero i tempi rispetti ai normali tentativi di raggiro visto che diventerebbero praticamente automatizzate. La logica conseguenza potrebbe essere un aumento delle persone truffate.

Un altro rischio è quello dell’aumento incontrollato dello spamming sia tramite il web (ad esempio tramite email), sia sui social con l’invio di grandi quantità di messaggi promozionali o la pubblicazione di continui post su Facebook, Instagram e altri social network. In uno scenario simile bisognerà ben distinguere il confine tra campagne marketing e spam vero e proprio. Infatti vista la velocità di azione, nel giro di poco tempo molte aziende si serviranno della IA per il web marketing.

L’altro fattore che desta preoccupazioni è invece relativo alla capacità di convincere gli utenti di star dialogando con un essere umano. Una IA linguistica potrebbe per esempio impersonare un determinato soggetto imitandone il modo di scrivere semplicemente in base ai suoi contenuti pubblicati sul web. In questo modo potrebbe convincere amici e parenti a fornirgli dati personali o addirittura denaro.

Quindi seppur è bene non allarmarsi è importante sapere che questi risvolti sono molto più vicini di quanto si possa pensare. Al contempo però facendo le verifiche del caso e chiedendo aiuto a persone più esperte è possibile scongiurare il peggio ed evitare che uno strumento nato con intenti nobili possa trasformarsi nel più classico dei boomerang.