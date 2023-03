Cani, basta finti miti: è questo il modo esatto per calcolare la loro età

La convinzione secondo cui un anno di un umano corrisponda a sette anni dei cani è una convinzione piuttosto radicata nella società odierna. Ecco come si calcola realmente l’età dei nostri amici a quattro zampe

Qual è la vera età dei cani? Un’interrogativo che ci si pone fin da piccoli appena si entra in contatto con questi splendidi animali. Solitamente i “grandi” ci rispondono che bisogna moltiplicare gli anni dei cani per sette. Quindi, se un cane ha 4 anni da un punto di vista anagrafico e come se ne avesse 28 a livello biologico.

Una formula che però non è mai stata appurata con sicurezza. Per questo la scienza ha provato a dare delle risposte un tantino più fondate. A tal proposito risulta molto interessante uno studio pubblicato su bioRxvi da un gruppo di ricerca appartenente alla University of California di San Diego.

La formula per calcolare l’età dei cani secondo uno studio americano

Il team ha elaborato un metodo decisamente accurato più per scoprire l’età autentica dei nostri amici pelosetti. L’analisi dei ricercatoti coordinati da Trey Ideker si è basata sull’analisi del DNA estratto da 104 cani, nello specifico Labrador Retriever con età comprese da 1 a 16 anni. Nello specifico sono state studiate le caratteristiche dei gruppi metilici. Trattasi di quelle molecole che si aggiungono al DNA in modo costante attraverso il tempo. Per questo sono ottimi indicatori dell’età effettiva di un organismo.

Dal confronto è emerso che la fase in cui uomini e cani si assomigliano di più è il primo anno di vita. I cuccioli di cane infatti hanno dei ritmi biologici molto simili a quello di un bambino. Infatti in questo arco di tempo entrambi sviluppano i denti da latte. Stesso discorso per quanto concerne la vecchiaia, in cui le due specie tornano ad “assomigliarsi”.

Ma la curiosità maggiore riguarda la formula di calcolo dell’età. In pratica si deve moltiplicare per 16 il logaritmo naturale del numero degli anni di vita del cane e aggiungere 31 al risultato ottenuto. Andando a fare un esempio pratico e più facilmente comprensibile, un cane di 3 anni avrebbe un’età biologica di circa 48 anni. Infatti il logaritmo naturale di 3 è 1,09.

Dunque l’operazione di calcolo precisa è 1,09×16+31 che da come numero finale 48,44. In base a questo metodo si può dire che i cani sono molto più longevi di quanto si pensi visto che mediamente vivono un tempo effettivo che va tra i 10 i 20 anni. Anche in questo caso però la precisione non è assoluta, ma sicuramente è più attendibile dell’ormai datata moltiplicazione 1×7.