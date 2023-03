Guadagnare camminando, non è una fake news: i dettagli dell’incredibile svolta

Guadagnare semplicemente camminando è possibile. In che modo è possibile avere degli introiti grazie ad una delle attività più comuni degli esseri umani

Trovare un lavoro stabile e remunerativo al giorno d’oggi non è più così semplice come un tempo. I giovani purtroppo pagano questo genere di situazioni e fanno quindi fatica a costruirsi delle certezze in vista dell’avvenire. Alle volte bisogna un po’ accantonare i propri sogni e ripiegare su impieghi più umili o comunque non propriamente conformi alla propria formazione.

A quel punto si cerca qualcosa che non sia propriamente dispendioso da un punto di vista fisico e mentale e che al contempo garantisca una paga dignitosa. In attesa di trovare qualcosa di soddisfacente questo ci si potrebbe dilettare in un “nuovo lavoro” che di primo impatto sembra incredibile, ovvero camminare.

Essere pagati per camminare: come funziona questo innovativo meccanismo

Seppur possa sembrare assurdo o addirittura una truffa, esistono delle applicazioni e delle piattaforme presenti sugli store dei nostri smartphone che possono aiutare a guadagnare semplicemente camminando. Basta andare su Play Store o App Store a seconda se si abbia un dispositivo Android o un iPhone e scaricare alcune specifiche applicazioni.

Una volta installate non resta che uscire di casa e fare qualche minuto di camminata e improvvisamente vi ritroverete dei soldi accreditati sul vostro conto corrente. Basta anche andare a fare la spesa sotto casa o andare al parco con il proprio cane, l’importante è passeggiare con i propri piedi. L’app infatti calcola la velocità di andatura e capisce se state camminando o correndo e se vi state muovendo in macchina, in scooter o in bici. Stesso discorso per il tapis-roulant e la corsa sul posto.

Ma quali sono le app che consentono di avere dei ricavi semplicemente camminando? Tra le più famose c’è Sweatcoin, che converte i passi in valuta monetaria, che successivamente può essere convertita in soldi reali da accreditare sul c/c. Per ottenere 1 moneta Sweatcoin dovete percorrere 10.000 passi. Questa vale circa 0,012 euro. Quindi, per ottenere 1,20 euro sono necessari 100.000 passi. Una cifra non propriamente allettante, ma se si considera che sono “regalati” possono comunque essere soddisfacenti. In un anno si può arrivare anche a 50 euro.

Naturalmente può trattarsi di una sorta di seconda o terza entrata visto che non può di certo aiutare a sostentarsi. Al contempo per chi cammina tanto non è uno strumento da sottovalutare. Infatti ci si può avvalere anche di altre applicazioni, come WeWard, che offrono sconti o guadagni in base ai passi fatti in un giorno o nell’arco di un tempo stabilito.