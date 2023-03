Alimentazione in gravidanza: quali sono i cibi da evitare tassativamente

Ci sono alcuni alimenti che durante la fase della gravidanza devono essere necessariamente evitati perché potrebbero creare qualche problema. Vediamo quali sono e perché è meglio non consumarli

Seguire una sana e corretta alimentazione durante la gravidanza assume una connotazione ancora più importante. Infatti, è fondamentale sia per non accumulare chili di troppo, sia per scongiurare infezioni potenzialmente pericolose per il futuro nascituro. Per questo alcuni alimenti sono tassativamente da abolire durante i novi mesi di dolce attesa.

Altri invece sono più che consigliati e fanno bene al benessere sia della mamma che del bambino. La prima cosa è nutrirsi in modo regolare senza saltare i pasti e al contempo evitando di mangiare di continuo. Spazio alla varietà e alla qualità dei cibi e allo schema regolare che prevede: colazione, spuntino, pranzo e cena.

Gravidanza, cosa mangiare e cosa no: il confronto

Quindi partendo da ciò che fa bene, gli esperti in ambito di nutrizione consigliano: frutta e verdura fresca ogni giorno visto che è fonte di fibre e vitamine, cereali integrali per il quantitativo di fibre che contengono, carne e pesce che sono fonti di proteine minerali e vitamine, olio extravergine di oliva e bere molta acqua.

L’altra faccia della medaglia è rappresentata da ciò che sarebbe meglio evitare quando si aspetta un bambino o una bambina. Tra i cibi da eliminare dal proprio regione alimentare ci sono le carni crude o poco cotte così come i salumi e gli insaccati. Stesso dicasi per i cibi preconfezionati e conservati.

Da bandire anche caramelle, biscotti, marmellata, bevande zuccherine, pasticceria e cioccolato spalmabile. Nemmeno a dirlo, non possono far parte del piano alimentare di una donna incinta i cibi grassi, i fritti, il burro, i sughi e i e condimenti elaborati. Vanno invece ridotti i cereali raffinati come pane, patate, riso, pasta e vanno limitate anche le quantità di sale.

Tornando a ciò che è necessario mangiare durante la gravidanza, è molto importante aumentare il fabbisogno energetico di circa 250/300 calorie al giorno. Assumere acido folico ogni giorno è fondamentale per prevenire un gran numero di malformazioni. A tal proposito gli alimenti ricchi di folati sono le verdure a foglia verde, gli agrumi, le banane, il latte, le fragole, la frutta secca, i cavoli, gli asparagi e i legumi. Consumare regolarmente pesce serve invece per favorire il corretto sviluppo del cervello del feto visto che questo alimenti è ricco di acidi grassi Omega 3. Il tocco finale è dato dall’acqua. Vanno bevuto almeno due litri al giorno.