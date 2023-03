Arance, non si mangiano di sera: verità o leggenda?

Sapevi che le arance non si devono mangiare la sera? L’arancia è un frutto che ha origini in Cina ma si sono trovate tracce della sua esistenza nei pasti degli Antichi Romani nel primo secolo d.C.. Ci sono leggende che narrano che le arance siano state portate in Sicilia dagli Arabi nel IX secolo d.C. dove trovò il suo ambiente ideale. Ma perché la sera fanno male?

Un frutto esaltato per il suo contenuto di vitamine e, in particolare, di vitamina C molto utile nel periodo invernale per la sua efficacia nel contrastare le malattie da raffreddamento. L’arancia potrebbe avere anche delle controindicazioni? Oppure non risultare benefico se assunto nelle ore serali? Scopriamolo subito.

I benefici delle arance per la salute

L’arancia è un frutto che offre notevoli benefici per la salute, il suo contenuto di vitamina C è noto a tutti mentre sono meno conosciuti gli antiossidanti che si possono assumere tramite le arance. Ma non è tutto qui, mangiare questo coloratissimo e succoso frutto, permette di ottenere notevoli benefici a livello cerebrale. Inoltre è in grado di regolare le funzionalità gastriche e digestive alleviando i dolori di stomaco, ha effetto detox e agisce come calmante naturale contro stress e ansia.

Le arance svolgono un’importante azione antitumorale oltre ad essere antinfiammatorie, contrastano la formazione di colesterolo e stimolano il sistema immunitario. I flavonoidi contenuti nel frutto fungono da anticoagulanti riducendo il pericolo di insorgenza delle malattie a carico del cuore e del diabete di tipo 2.

Perché non si deve consumare l’arancia la sera

Esistono diversi proverbi e leggende che indicano l’arancia come un frutto dannoso se assunto nelle ore serali. Le motivazioni sono che le arance, mangiate dopo cena, rendono difficile la digestione e provocano acidità gastrica. Non ci sono prove scientifiche di queste dicerie, forse sono solo storie e voci tramandate che si sono ingigantite con il tempo. Non è scritto su nessun testo medico che il consumo di questo agrume la sera, possa danneggiare in alcun modo la salute.

Sicuramente si può pensare che non sia indicato per chi soffre di reflusso gastroesofageo, soprattutto la sera in quanto dopo ci si stende a letto e si potrebbe avere qualche disturbo. Ma anche questo non è stato provato a livello medico. Quindi si tratta di leggenda o realtà?