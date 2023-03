Moneta da 2 euro, questa edizione può valerne anche 300: cercala nel portafogli

Anche se l’Euro è nelle tasche degli italiani da più di 20 anni, esistono delle monete particolari che hanno un valore economico ben più alto di quello che è stampato su di esse.

La moneta più ricercata attualmente è da due euro ed è un esemplare molto amato da tutti gli appassionati di numismatica in quanto è rappresentata sulla superficie la 20esima giornata mondiale della gioventù.

La moneta da due euro è stata introdotta nel 1999 ed è composta da una parte interna in nichel-ottone e da un contorno esterno rivestito in lega di rame-nichel. Le monete sin dalla loro introduzione hanno, oltre al loro valore con la mappa dell’Europa ed il valore, una faccia personalizzata per ogni Paese.

Il “rovescio”, disegnato da Luc Luycx e la faccia personalizzata possono aumentare o diminuire il valore della moneta sia in caso di ricorrenze particolari, come quella nell’articolo, che per problemi legati alla produzione. Generalmente più l’errore commesso durante la produzione delle monete è evidente e più il valore reale della moneta si alza, ecco perché è sempre bene controllare attentamente ciò che comunemente viene utilizzato per pagare i conti o ricevere i resti.

I 2 euro ricercati dai collezionisti sono stati coniati nel 2005 e dal Vaticano, l’alto valore di questa moneta è dovuto soprattutto a causa del numero ridotto di esemplari in circolazione, infatti ne sono state coniate ed immesse nel mercato solo 100.000, per questo è considerata molto preziosa.

Due euro che ne valgono 300, com’è fatta la moneta

A differenza delle altre monete coniate dal Vaticano questa può raggiungere un valore molto alto in quanto celebra la ricorrenza della giornata mondiale della gioventù, che si festeggia in località diverse ogni anno. Nel 2005 la ricorrenza è stata celebrata in Germania, infatti sulla moneta è possibile leggere “Città del Vaticano” sulla fascia esterna e la cattedrale di Colonia al centro, insieme alla scritta “XX Giornata Mondiale della Gioventù”.

Il valore di mercato di questa moneta può raggiungere i 300 euro infatti su Ebay, la piattaforma di compravendita più usata da collezionisti ed amanti delle aste, la si può trovare proprio a questo prezzo, estremamente più alto rispetto a ciò che viene stampato sul “rovescio” della moneta.

Gli esemplari del Vaticano ricercati dai collezionisti sono davvero tanti, sia perché fanno parte di un mercato particolarmente florido, sia perché lo Stato del Vaticano non ha il potere di coniare un grande numero di monete, fattore fondamentale nell’incremento del valore reale delle monete.