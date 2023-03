Cosa fare se il telefonino si bagna? Ecco alcuni consigli per non buttarlo

L’acqua è, senza dubbio, il nemico numero uno per il nostro smartphone. Pertanto, potrebbe essere utile sapere come comportarsi nel caso in cui dovesse fare il bagno.

Può capitare che il nostro dispositivo cellulare, per un motivo o per l’altro, cada in acqua e si bagni. Del resto, si tratta di oggetti che abbiamo costantemente tra le mani e una distrazione o un movimento improvviso, potrebbe essere fatale per il nostro device.

Qualora questo dovesse accadere, non lasciamoci prendere dal panico o da reazioni disperate, perché potremmo avere ancora qualche possibilità di recuperarlo.

Un device bagnato invia diversi segnali che potrebbero annunciarci la sua fine, ad esempio, la batteria potrebbe non caricarsi più, lo schermo potrebbe restare nero o, nel peggiore dei casi, l’apparecchio potrebbe non accendersi più.

Ad ogni modo, può essere di conforto sapere che la percentuale che il dispositivo caduto in acqua ci abbandoni per sempre, sono solo dell’11 per cento. Per cui, tiriamo un sospiro di sollievo, speriamo in un pizzico di fortuna e vediamo cosa fare passo per passo quando il nostro cellulare o smartphone cade in acqua.

Cosa fare se il cellulare si bagna: ecco alcuni utili consigli

Lo smartphone è diventato un strumento praticamente indispensabile ed è onnipresente nelle nostre giornate. Pertanto, può capitare che in un attimo di distrazione ci cada in acqua e si bagni. Ma quindi, cosa fare qualora questo dovesse accadere?

Chiaramente, la prima mossa è togliere il device, nel più breve tempo possibile dall’acqua, spegnerlo ed evitare di riaccenderlo immediatamente. Un altro utile accorgimento da seguire nel caso in cui il cellulare dovesse bagnarsi, è non cercare di asciugarlo con il phon che potrebbe provocare il surriscaldamento dell’apparecchio, compromettendo il microchip o altre parti interne. Preferibilmente, il cellulare deve essere posizionato verticalmente ed è opportuno rimuovere con attenzione la scheda sd e la sim e successivamente la batteria, ove possibile. Una volta asciugata ogni singola parte del dispositivo, può essere una buona soluzione riporlo in una ciotola di riso, e lasciarlo immerso per un paio di giorni. Il riso, infatti, può essere di grande aiuto ad assorbire l’umidità rimasta all’interno dell’apparecchio.

Trascorsi un paio di giorni immerso nel riso, il telefonino può essere rimontato, messo in carica e successivamente riacceso. Funziona? Allora ci sono ottime possibilità che il cellulare sia salvo. Ad ogni modo, meglio tenere bene a mente il detto “prevenire è meglio che curare”, per cui, è fortemente consigliato dotarsi di un buon case protettivo impermeabile.