L’ONU ha decretato l’alimento dell’anno, scopri le enormi potenzialità di questo cereale

L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento di un buon stato di salute, perciò è importante conoscere tutte le caratteristiche di questo alimento estremamente salutare.

L’ONU ha dichiarato che il 2023 è l’anno del miglio, un cereale pieno di potenzialità e proprietà salutari che non solo riesce a contrastare il senso di fame, ma dona al corpo enormi benefici a breve e lungo termine.

Durante la 75esima Assemblea generale dell’ONU il Panicum miliaceum è stato eletto come alimento dell’anno. L’idea dell’IYM (International Year of Millets) è stata portata avanti dall’India, paese considerato primo produttore di miglio con i suoi 9,4 milioni di tonnellate raccolti ogni anno.

Ciò che ha portato l’ONU ad accettare la proposta è stata principalmente l’alta qualità e le proprietà nutrizionali del cerale, il quale non solo si adatta con estrema facilità alle condizioni metereologiche e del terreno in cui è coltivato, ma fornisce anche un quantitativo importante di sostanze nutritive benefiche, come le vitamine B6, E o K.

La coltivazione del miglio avviene con estrema facilità e, nonostante vada raccolto prima della maturazione, per ogni ettaro se ne riescono a raccogliere circa 1-2 tonnellate. Il ciclo di vita del miglio è piuttosto breve, tanto che per ogni anno si riescono a creare due cicli di raccolta, massimizzando la resa dei campi.

Quali sono le proprietà del miglio

Per ogni 100 grammi il miglio contiene:

378 calorie

3,2 g di proteine

11 g di grassi

72 g di carboidrati 8,5 g di fibre

0,384 mg di vitamina B6

0,05 mg di vitamina E

0,09 mg di vitamina K

285 mg di fosforo

195 mg di potassio

114 mg di magnesio

8 mg di calcio

3 mg di ferro

1 mg di zinco

Grazie alla quantità di lecitina e colina il miglio può essere un alimento perfetto per la dieta delle persone particolarmente sedentarie o che svolgono lavori con alto coinvolgimento delle abilità mentali, non solo perché è facile da digerire ma perché è considerato anche un lassativo naturale in quanto aiuta con la stipsi e costipazione, condizioni molto comuni tra i soggetti che svolgono una scarsa attività fisica.

Il miglio è un alimento perfetto per sia per la salute del cuore che delle ossa e dei denti, inoltre è ottimo per tenere sotto controllo il colesterolo nel sangue e riduce il rischio di calcoli e tumori anche grazie alla quantità di fibre, che permette ottime funzionalità intestinali. Questo cereale inoltre è ottimo se consumato durante la gravidanza e può essere consumato anche da chi soffre di allergie o intolleranze al glutine, quindi è ottimo per i celiaci.