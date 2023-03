Quota 103, al via le domande: come andare in pensione nel 2023

L’INPS ha recentemente rilasciato una comunicazione in cui ha riferito a tutti gli interessati che è da ora possibile fare domanda per andare in pensione con la Quota 103.

Quota 103 è stato introdotto dal Governo Meloni nella Legge di Bilancio 2023 e permette un’uscita anticipata dal mondo del lavoro, per ottenerla però bisogna soddisfare alcuni requisiti, ecco quali sono e come fare domanda per la pensione.

Nella comunicazione ufficiale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 15 Marzo è stato ufficialmente dato il via alla presentazione delle domande per chi vuole aderire nel 2023 a Quota 103, definita nel documento come “pensione anticipata flessibile”, in quanto garantisce l’uscita dal mondo del lavoro a 62 anni.

La pensione potrà essere ricevuta a partire dal 1° Aprile 2023 tuttavia bisognerà aver soddisfatto i seguenti requisiti:

aver compiuto 62 anni entro il 31 Dicembre

aver maturato 41 anni di contributi

essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) o alle alternative simili gestite dall’INPS e alla gestione separata

aver atteso 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

essere dipendente nel settore privato

non far parte delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

I dipendenti della pubblica amministrazione dovranno seguire una procedura un po’ diversa, infatti bisognerà attendere 6 mesi dalla maturazione dei requisiti e gli interessati non potranno fare domanda prima del 1° Agosto 2023.

Come richiedere la pensione aderendo a Quota 103

Facendo domanda per la pensione anticipata, nel periodo che va tra i 62 ed i 67 anni, il pensionato potrà accumulare ulteriori redditi da lavoro dipendente o autonomo senza però superare il limite imposto di 5mila euro lordi annui. Il valore della pensione erogata mensilmente fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia sarà inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuale, fissato a 2818,65 euro.

Per fare domanda ed ottenere la pensione anticipata flessibile si possono scegliere diverse vie:

si può contattare il numero verde dell’INPS da fisso (803164) o telefonando da cellulare il numero 06164164

ci si può recare al patronato di zona

si può accedere al portale web di INPS accedendo tramite l’uso delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS, qui basterà andare nella sezione dedicata “pensione e previdenza” e cliccare su “domanda di pensione, ricostituzione, ratei, ecocet, ape sociale e benefici precoci”.

Le domande potranno essere effettuate a partire dal 15 Marzo e i beneficiari della Quota 103 potranno poi ottenere il proprio TFS (Trattamento di Fine Servizio) o TFR (Trattamento di Fine Rapporto) a 12 mesi dal raggiungimento dell’età adatta per la pensione di vecchiaia.