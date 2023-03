Alimentazione per il proprio cane: quale scegliere? La risposta è sorprendente

Quando si parla dell’alimentazione dei cani ci sono sempre diversi diverbi in merito. Vediamo quali sono le soluzioni migliori per permettere ai nostri amici a quattro zampe di mangiare sano

L’alimentazione dei cani è un argomento che sta piuttosto a cuore ai loro padroni. Chi decide di accogliere un pelosetto in casa solitamente non lascia nulla al caso e cerca sempre di reperire le giuste informazioni in merito a questa materia piuttosto complessa. Ci sono però diversi aspetti da valutare.

Infatti i cani in base alla fase della loro vita hanno bisogno di cibi diversi, soprattutto i cuccioli che sono decisamente delicati. Stesso discorso per gli amici a quattro zampe un po’ più avanti con l’età o che sono alle prese con qualche malattia. Vediamo quindi alcune importanti regole da seguire per garantire loro il meglio sotto questo punto di vista.

Cani: quale l’alimentazione più adatta alle loro esigenze

Generalmente mangiano i croccantini che li aiutano a fortificare i denti. Al contempo però non danno il giusto grado di soddisfazione. Per questo è bene integrarli o alternarli con cibi in scatola in umido che sono piuttosto diffusi o con razioni domestiche preparate giornalmente con alimenti freschi. Si possono così alternare tutte le varie proteine di cui ha bisogno, come carne, pesce e mixarle con riso e verdure.

Quest’ultima via sarebbe ideale per tenere maggiormente sotto controllo ciò che mangiano i nostri amichetti. Non è però così semplice visti i molteplici impegni della vita quotidiana. Al contempo però vanno tenuti in considerazione la razza, la taglia, l’età e il livello di attività. Un lavoro che si può fare con l’affiancamento di un veterinario. Un’altra alternativa è rappresentata dalle razioni “BARF”, preparate con cibi crudi, ossa carnose, frattaglie, verdure e frutta. Anche in questo caso le porzioni vanno appositamente razionate.

Da evitare assolutamente la preparazione in vecchio stile, che comprende zuppa di riso, pezzi di carne oltre che avanzi della tavola. Nulla di più sbagliato. Una dieta di questo tipo alla lunga può rivelarsi dannosa per l’animale.

Tornando agli alimenti industriali sono veloci da dispensare e offrono tutto sommato un ottimo rapporto qualità/prezzo. Seppur si tratti di prodotti trasformati sono severamente regolamentati. Devono infatti fornire proteine e minerali essenziali necessari alla salute del cane. A prescindere da ciò l’alimentazione casalinga seppur possa essere considerata noiosa resta comunque quella più affidabile. D’altronde un po’ come accade per la nutrizione umana, i cibi preconfezionati non sono mai garanzia di sicurezza.