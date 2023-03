10.000 euro di stipendio al mese: con questi lavori si può

La media degli stipendi mensili italiani è pari a 1.600 euro netti, una cifra un po’ bassa considerato l’elevato costo della vita nel nostro paese.

Arrivare a guadagnare 10.000 euro in Italia, però, è più semplice di quanto si pensi, dal momento che le posizioni lavorative che permettono di arrivare a questa cifra sono molte.

Scopriamo quindi quali sono i lavori che permettono di guadagnare fino a 10.000 euro al mese e, in alcuni casi, anche di più.

I lavori per guadagnare 10.000 euro al mese

Avere uno stipendio di 10.000 euro al mese, al giorno d’oggi è più facile se si ha una formazione universitaria. Tuttavia non mancano le posizioni per le quali non è richiesto un titolo di studio universitario, e permettono comunque di guadagnare un’ottima cifra.

Le figure che in generale guadagnano di più, infatti, sono gli imprenditori di successo. In Italia abbiamo molti esempi di persone che, dal nulla, sono riusciti a creare imperi imprenditoriali di prim’ordine. E per fare l’imprenditore non è richiesto un titolo di studio specifico.

Anche se ottenere successo nelle vendite richiede molto impegno, tanta dedizione e innato spirito imprenditoriale, molti sono gli imprenditori di successo senza laurea. In ogni caso, una laurea aiuta molto in diversi contesti, incluso quello dell’imprenditoria.

Quali lavori permettono di guadagnare 10.000 euro al mese

Se pensiamo a elevati guadagni, le prime figure professionali che vengono in mente sono i manager di alto livello. Essi trovano impiego in aziende molto grandi, dal carattere nazionale o più spesso internazionale. Con un lavoro come questo, arrivare a guadagnare 10.000 euro al mese è molto facile.

Altri lavori molto ben remunerati sono quello del medico e del consulente finanziario. Sia l’uno che l’altro sono dei lavori coi quali si arriva a percepire facilmente anche più di 10.000 euro al mese. La loro formazione, però, è lunga e faticosa, dalla laurea in medicina per fare il medico a quella in economia e commercio (o titolo similare) per fare il consulente finanziario.

Altre figure che vengono in mente, poi, sono gli ingegneri specializzati. Un ingegnere che lavora in un’azienda petrolifera, ad esempio, può facilmente guadagnare oltre i 10.000 euro mensili. Ma anche un ingegnere progettista impiegato in un’azienda molto grande, non guadagna mai meno di 2.000 euro al mese.

Da ultimo, i lavori da 10.000 euro più diffusi al giorno d’oggi sono quelli dei manager nel campo dell’Information Technology (IT) e i programmatori. Nel settore informatico, infatti, c’è una richiesta di figure specializzate molto ampia.

Altre figure molto remunerative sono quelle che operano in campo economico, come i trader, i consulenti aziendali, ma anche gli analisti finanziari.

Ad ogni modo, bisogna ricordare che un guadagno di 10.000 euro mensile è possibile, a patto di possedere un talento singolare, e una dedizione al lavoro altrettanto fuori dal comune. Si ricorda che il successo, solo sul dizionario viene prima del sudore.

Si invita pertanto a fugare le promesse di guadagno facile per dedicarsi al duro lavoro per ottenere un guadagno molto elevato.