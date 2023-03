Quanto guadagna un agente immobiliare: tra fisso e premi

Un agente immobiliare non guadagna una cifra fissa ogni mese, ma i suoi guadagni possono variare a seconda del volume di vendite effettuato e dell’agenzia per la quale lavora.

In genere lo stipendio di un agente immobiliare si divide tra parte fissa e parte variabile, e se la parte fissa non è in genere molto alta, quella variabile permette di ottenere un extra molto interessante, che varia in base al mercato immobiliare della zona in cui si lavora e dal volume delle vendite.

Inoltre, ogni agente immobiliare può ricevere dei sostanziosi premi legati alle vendite. Vediamo quindi quanto guadagna e come diventare agente immobiliare in Italia.

Quanto guadagna ogni mese un agente immobiliare

Come si anticipava in apertura, il guadagno di un agente immobiliare si divide tra parte fissa e variabile. L’agente immobiliare lavora con un contratto di collaborazione con l’agenzia immobiliare e, a un certo punto della propria carriera, deve aprire partita IVA.

Questo non succede in un primo momento, quando le agenzie corrispondono un rimborso spese all’agente e gli dedicano un periodo di formazione. In genere, il rimborso spese, o parte fissa della retribuzione di un agente immobiliare, va da 400 a 800 euro.

Per quanto invece riguarda la parte variabile dello stipendio mensile, bisogna tenere conto di diversi fattori, quali la provvigione sugli immobili venduti e la quantità effettiva delle vendite effettuate. Generalmente un agente immobiliare guadagna dal 3% al 6% sul prezzo di vendita dell’immobile e dall’8% al 10% sul canone annuo di affitto.

In ogni caso, un agente immobiliare lavorerà per obiettivi, e se li raggiunge otterrà un premio di produzione. Le condizioni del premio sono specificate nel singolo contratto, e come il volume delle vendite, esso non può essere quantificato a priori.

In una grande città italiana, un agente immobiliare può arrivare a guadagnare fino a 50.000 euro all’anno, da un minimo di 20.000 euro. Ad ogni modo questo importo varia molto dalla posizione geografica degli immobili e dall’esperienza dell’agente. In definitiva, un agente immobiliare che lavora in una grande metropoli italiana come Roma o Milano, può arrivare a guadagnare fino a 3.000 euro al mese.

Come diventare agente immobiliare in Italia

Per diventare agente immobiliare in Italia bisogna avere la licenza, che sarà rilasciata dalla Camera di commercio. Questa viene, in genere richiesta, al termine di un periodo di formazione nell’agenzia per la quale si inizierà a lavorare. Dopo aver ottenuto la licenza, l’agente immobiliare dovrà registrarsi all’albo degli agenti immobiliari.

Tra i requisiti richiesti per diventare agente immobiliare c’è la predisposizione al dialogo, nonché la conoscenza del mercato immobiliare italiano. Questa potrà senz’altro essere acquisita successivamente, attraverso una prima formazione in azienda.

Ad ogni modo, per poter guadagnare bene come agente immobiliare bisogna vivere o operare in una grande città, ed avere alle proprie spalle anni di gavetta.