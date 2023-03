Bonus benzina, come richiederlo con la 104 e come utilizzarlo

La Legge 14 offre vantaggi e sostegni per tutti i cittadini affetti da disabilità o condizioni di salute molto gravi, tra questi compare anche il buono benzina, ecco come si può richiedere.

Il buono benzina consiste in uno sconto ottenibile sui rifornimenti effettuati presso i punti vendita aderenti all’iniziativa e si aggiunge a tutte le altre agevolazioni dedicate a chi ha problemi di salute che limitano o impediscono l’attività lavorativa.

Grazie alla Legge 104 le persone colpite da disabilità possono godere di vantaggi unici utili ad alleggerire le spese previste per i trasporti, per le attività, le cure e la strumentazione medica. Gli sconti ottenuti riguardano soprattutto l’IVA, ma nel caso del buono benzina si otterrà uno sconto del 10% sull’intero importo del carburante acquistato.

Le agevolazioni fornite dallo Stato servono soprattutto a migliorare la condizione di vita del beneficiario e dei suoi accompagnatori. Con la Legge 104 si può infatti godere del congedo straordinario, dei permessi retribuiti, la deducibilità delle spese mediche, le detrazioni fiscali ed anche l’abbassamento dell’IVA dal 19% al 4% per l’acquisto di dispositivi utili alla persona.

Dal punto di vista dei trasporti i beneficiari della Legge 104 possono ottenere sconti sull’acquisto di auto e vetture particolari che risultino utili per la propria condizione, l’esenzione del bollo auto ed anche, appunto, lo sconto sul carburante.

Come ottenere lo sconto del buono benzina con la 104

Oltre al bonus benzina stabilito dallo scorso Governo, che sarà valido fino a Dicembre 2023, nelle stazioni di rifornimento Eni Station è possibile trovare un’iniziativa molto interessante ed utile soprattutto nel caso di persone che faticano a occuparsi personalmente della ricarica di carburante. Eni in collaborazione con la FAIP, Federazione Associazioni Italiani Paratetraplegici, ha dato vita ad una iniziativa chiamata “Self per tutti”.

Per ottenere lo sconto i beneficiari della Legge 104 dovranno iscriversi al portale web dell’Unione Petrolifera dove sarà possibile cercare la stazione di servizio più comoda da raggiungere. A questo punto basterà recarsi sul punto ed attendere un operatore che si occuperà del rifornimento apportando però lo stesso prezzo del Self service.

In tutta Italia sono sparse più di 430 stazioni di rifornimento che aderiscono all’iniziativa e possono essere riconosciuti tramite la colonnina in cui è scritto “Self per tutti”. Il personale autorizzato applicherà lo sconto su qualsiasi tipologia di carburante, il richiedente dovrà solamente riferire le proprie generalità al fine di ricevere il buono applicabile anche sul prezzo del self-service, una vera opportunità per i disabili o per gli accompagnatori.