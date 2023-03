Poste Italiane scrive a tutti i clienti: rischiate di perdere tanti soldi

Le Poste Italiane, viste le numerose truffe, hanno pubblicato un elenco di regole e accortezze per aiutare gli utenti a difendersi. I cittadini italiani, sempre più spesso lamentano irregolarità del servizio che non dipende dall’azienda ma da imbrogli via internet eseguiti da hacker e malintenzionati. Ecco cosa fare per proteggere i risparmi.

Alessandra Maida, la Responsabile di Gestione Frodi di Poste Italiane, ha realizzato una lista di direttive utili a evitare furti di denaro nei conti e carte di Poste Italiane. Le truffe online sono, ormai all’ordine del giorno per qualsiasi tipo di sito, quindi come difendersi? Vediamo come evitare di cadere nel tranello.

Regole per non incorrere nelle truffe online

Chiunque sia titolare di un conto corrente o una carta di Poste Italiane, deve fare attenzione a non diventare complice dei malfattori che sottraggono denaro dai conti postali. Questo perché gli hacker per ottenere l’accesso devono avere l’aiuto inconsapevole degli intestatari che eseguono le azioni richieste pensando che siano provenienti da Poste Italiane. La Responsabile della Gestione Frodi, Alessandra Maida, ha stilato un vademecum di regole e accorgimenti per gli utenti da seguire per non cadere nelle truffe online.

Come evitare le frodi online su Poste Italiane

Chi possiede un conto postale deve essere a conoscenza che Poste Italiane non chiederà mai ai suoi clienti le credenziali di accesso. Questo perché è già in possesso di tali dati, quindi non c’è motivo di richiederli. Se gli utenti ricevono una richiesta simile significa che ci si trova in presenza di un tentativo di frode. Chiarito questo punto fondamentale, vediamo quali accortezze seguire per non avere brutte sorprese e trovarsi il conto svuotato di tutti i denari.

Consigli utili per evitare le truffe

Se vengono richiesti dati di accesso al conto o carta tramite email, messaggi sms o whatsapp oppure tramite telefono da persone che dicono di essere di Poste Italiane, è una truffa. Non fornire alcun tipo di dato e segnalare l’accaduto al servizio clienti sul sito ufficiale.

Non comunicare le credenziali di accesso al conto a nessuno, lo stesso vale eventuali codici ricevuti via email o sms, codici di sicurezza o codice PIN.

Le cosiddette “App di sicurezza” suggerite da sedicenti operatori che si spacciano per dipendenti di Poste Italiane, non devono essere mai installate. Sono sicuramente truffe e metodi per rubare i dati per accedere al conto.

Non rispondere in alcun modo a email che provengono da indirizzi incerti anche se simili a Poste Italiane, meglio chiamare il servizio clienti e chiedere spiegazioni.

Non scaricare mai link e allegati inviati tramite email e sms anche se somigliano a email di PI.

Qualunque comunicazione sospetta e da segnalare. Si possono chiedere informazioni chiamando il numero 800.003.322 o inviando email tramite form presente sul sito ufficiale. In alternativa si può comunicare con assistenza clienti di Poste Italiane tramite chat sempre sul sito poste.it.