Forte attacco di diarrea: cosa fare per sopperire a questa spiacevole situazione

La diarrea è tra i disturbi più fastidiosi e disagianti che possono vivere le persone. Scopriamo da quali cause può essere scatenata e come si può intervenire per alleviarla

Dover fronteggiare un attacco di diarrea è capitato a tutti almeno una volta nella vita. Si tratta di una situazione spiacevolissima e a dir poco imbarazzante che può capitare da un momento all’altro. L’unica cosa che conta in questi frangenti è andare in bagno al più presto possibile visto che il margine di resistenza è decisamente inferiore rispetto al normale.

Le cause possono essere delle più svariate e non bisogna quindi allarmarsi. Solitamente in casi sporadici non è il preludio a qualcosa di grave, ma se la condizione dovesse persistere per giorni o settimane, allora è bene approfondire. Andiamo quindi a vedere a cosa può essere dovuta la diarrea e quali precauzioni bisogna prendere quando sopraggiunge.

Diarrea: tipologie esistenti, cause e come prevenirla

In linea di massima questo tipo di manifestazioni fecali si dividono in due categorie: diarrea acuta e diarrea cronica. La prima avviene attraverso scariche di feci semiliquide che si presentano in un lasso di tempo piuttosto breve. La seconda si protrae anche per settimane e può essere il segnale di qualche problema decisamente più complesso.

La cosa importante qualora non sia duratura è capire quali possono essere state le cause, in modo tale da trovare una soluzione al problema. Alle volte può essere dovuta ad un virus, come il Citomegalovirus e il Rotavirus mentre in altre dopo aver avuto un contatto con dei tipi di batteri. Tra i più noti ci sono l’Escherichia coli e la Salmonella. Particolarmente rischiosi sotto questo punto di vista sono anche la Campylobacter e la Shigella.

Da non tralasciare i parassiti. Non è così remota la possibilità che possano entrare nel proprio corpo il Giardia Iamblia o il Cryptosporidium. In particolar modo il primo che si ingerisce attraverso l’acqua contaminata. Gli altri scenari plausibili sono le reazioni agli antibiotici o ai latticini. Da non tralasciare nemmeno la diarrea del viaggiatore, condizione che si può vivere in paesi in cui le condizioni igienico-sanitarie non sono a dir poco carenti.

Per prevenire questo increscioso fastidio è bene avere estrema cura dell’igiene personale. Quindi, seguire le medesime norme relative alla prevenzione del Covid-19 è certamente un buon viatico. Tenere sempre puliti i sanitari disinfettandoli a dovere è un altro punto che seppur possa sembrare scontato o banale, è sempre meglio rimarcare. L’attenzione però deve essere riposta anche nel metodo di conservazione degli alimenti. Lasciare i cibi troppo a lungo a temperatura ambiente può favorire la proliferazione di batteri pericolosi.