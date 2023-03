Il giro del mondo è possibile: quanto costa farlo in aereo o in crociera

Vediamo quanto costa e come acquistare il Round the World Ticket che consente di fare il giro del mondo viaggiando senza sosta con spostamenti in crociera e in aereo

Chi non ha mai sognato di fare il giro del mondo? Beh, è arrivato il momento di aprire il cassetto e realizzarlo! Sicuramente si tratta di organizzare un viaggio alquanti impegnativo, ma meno dispendioso rispetto a ciò che si pensa.

Infatti, Round the World Ticket è lo strumento che ci consente di spostarci con tutte le varie comodità. Ovviamente, ci sono dei costi da sostenere, ma si può optare sia per gli spostamenti via mare, quindi in crociera, o via aerea tra le nuvole e l’orizzonte.

Giro del mondo: quanto costa in aereo

Gli spostamenti più veloci avvengono di sicuro tra i cieli. Il primo vantaggio interessante da sapere è che non è necessario individuare i voli e far coincidere tutte le tappe le percorso rischiando davvero di impazzire. Per fortuna, esistono dei piani di volo già fissati e costruiti ad hoc per agevolare i viaggiatori ad imbattersi nelle loro avventure.

Ma veniamo al dunque: com’è possibile risparmiare? Esiste, a tal proposito, una formula speciale di biglietto aereo, definita appunto “multitratta“. Si tratta di una soluzione studiata appositamente per tale scopo ed è stata resa praticabile per mezzo delle diverse alleanze commerciali. Se però le regole dei diversi offerenti variano per piccolezze, ciò che muta in maniera considerevole è il prezzo, in base ai periodi, agli itinerari ipotizzati e agli scali.

Il criterio adottato e condiviso da tutte le compagnie è quello di viaggiare nella stessa direzione e quindi di fissare un itinerario nel momento in cui si procede con la prenotazione. Poi vanno considerati gli scali e le miglia volate. E poi, c’è il pass aereo, che va dai 3 ai 12 mesi in base al pacchetto di volo prescelto.

Giro del mondo in crociera: quanto costa

L’aereo è solo la prima soluzione. Per i più romantici o semplicemente per chi vuole provare un’esperienza diversa, esiste sempre l’opzione crociera. Questa seconda ipotesi è sicuramente più cara della prima e non è, proprio, alla portata di tutti. Cunard propone infatti delle crociere Round The World che richiedono però un tempo minimo di percorrenza. Almeno 100 giorni e una spesa che però è di minimo 12.229 sterline, ovvero di 14mila euro. Ma, chi riesce a fare questo importante investimento, di sicuro tornerà con qualcosa in più, che non aveva prima della partenza!