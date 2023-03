E se tutti gli esseri umani saltassero insieme nello stesso istante? Le conseguenze

Vi siete mai chiesti quali sarebbero le conseguenze per la terra se tutte le persone saltassero insieme contemporaneamente? Influenzerebbe la rotazione del pianeta? Ecco la risposta

Si parla spesso delle conseguenze che le azioni delle persone hanno sul benessere della Terra. D’altronde tra cambiamenti climatici e risorse in esaurimento il quadro non è di certo dei migliori. Ma se invece tutti gli esseri umani saltassero contemporaneamente cosa succederebbe al nostro pianeta?

Un quesito di primo impatto difficile anche solo da immaginare visto che realisticamente è impossibile compiere un’azione simile. Nel proprio piccolo per il giornalista scientifico e presentatore Greg Foot (trattasi dell’uomo che ha cercato di assaggiarsi per conoscere il sapore della carne umana) ha provato a rispondere a questo interrogativo organizzando un esperimento più o meno simile condotto per l’Earth Lab della BBC.

Salto in contemporanea: l’esperimento di un giornalista scientifico

Ha infatti chiesto a 50.000 persone (quelle presenti ad esempio in uno stadio di calcio) di saltare nello stesso momento cosicché lui potesse misurare il movimento risultante nel terreno da 1,5 chilometri di distanza. Infatti i terremoti se sono piuttosto corposi e violenti sono capaci di influenzare la velocità di rotazione della Terra. Basti pensare che nel 2011 un terremoto piuttosto potente che ha colpito il Giappone ha leggermente accelerato la rotazione del nostro pianeta, accorciando le giornate di circa 1,8 microsecondi.

Per questo Foot ha pensato di verificare se fosse possibile o meno influenzare la rotazione della Terra qualora tutti saltassero nel medesimo istante. Il salto di 50.000 persone in contemporanea ha creato un segnale di 0,6 sulla scala Richter. Il team di studio però ha capito che non era abbastanza e che per scatenare una reazione come quella avvenuta in seguito al sisma in Giappone ci vuole un fenomeno che raggiunga almeno magnitudo 8.

In sostanza ci vorrebbero 7 milioni di volte più persone di quelle che attualmente vivono sul pianeta. Quindi per effetto di ciò la risposta è negativa. La rotazione della Terra non sarebbe influenzata in nessun modo.

Al contempo il fisico Rhett Allain ha calcolato quello che sarebbe potuto succedere se 7 miliardi di persone avessero saltato tutte insieme per almeno 30 centimetri nello stesso punto. La Terra si sarebbe spostata di circa un centesimo del raggio di un singolo atomo di idrogeno per poi tornare allo stato originario. Insomma nulla di realistico insomma, ma ogni tanto è bene che qualcuno si fermi a riflettere a porsi questo genere di domande che di primo impatto possono sembrare bislacche.