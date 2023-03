Truffa QR Code, vietato abbassare la guardia: possono rubare i tuoi dati personali

Il QR Code sta diventano uno strumento sempre più utile per compiere diverse tipologie di operazioni. Purtroppo però c’è chi lo usa per loschi fini: cosa bisogna sapere in merito

Non c’è pace per le persone oneste. Le truffe sono sempre dietro l’angolo e si materializzano in modalità sempre diverse non sempre comprensibili di primo impatto. Stavolta “l’oggetto della discordia” è il QR Code, con cui abbiamo imparato a familiarizzare molto negli ultimi anni.

Generalmente può essere utilizzato per fare dei pagamenti o per accedere a determinati servizi online, fatto sta che i malviventi della rete hanno trovato il modo di sfruttarlo a proprio vantaggio. Basta avere uno smartphone dotato di fotocamera ed il gioco è fatto. Scopriamo invece in che modo i truffatori se ne avvalgono.

Truffa QR Code: come funziona e a cosa bisogna prestare particolarmente attenzione

Si chiama Qrishing ed è di fatto una nuova frontiera del phishing. In pratica il noto codice ha la stessa funzione del link nella truffa originaria. Consente l’accesso diretto ai contenuti multimediali senza dover digitare l’indirizzo web e può condurre a siti fraudolenti al fine di impossessarsi dei dati personali degli utenti. Al soggetto malintenzionato basta solo modificare o sostituire il QR Code per dirottare la vittima come meglio crede.

Nel caso venga utilizzato per il pagamento l’azione serve di fatto per accedere ai dati bancari del cliente. Per poter scongiurare il peggio è necessario verificare l’indirizzo web del sito che si apre dopo aver scansionato il codice. Chiaramente non si devono effettuare pagamenti per nessun motivo.

La polizia postale e alcuni istituti bancari nell’ultimo periodo hanno allertato i cittadini circa questo nuovo pericolo. Se si ricevono chiamate o messaggi che invitano ad inquadrare qualcosa con il QR Code non ci devono essere assolutamente dubbi: si tratta di una frode. A quel punto è necessario contattare gli organi competenti oltre che la propria banca di riferimento.

L’obiettivo di questi personaggi infimi è chiaro. Si vogliono estorcere i dati sensibili dei cittadini per poi arrivare al denaro. A spaventare è il fatto che in alcuni casi è sufficiente sostituire il QR Code usato per i pagamenti dei commercianti per poi utilizzarlo a proprio piacimento e manipolare il cliente. Tutto piuttosto losco, ma come al solito, per fortuna ci sono delle pecche che se scrutate in tempo possono aiutare a non cadere nella rete del nemico. Chiedere anche ad amici e parenti in caso di dubbi può sembrare banale, ma può fare la differenza.