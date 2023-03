Buoni Fruttiferi Postali, guadagno anche se investo poco? Scoprilo con la simulazione

I Buoni Fruttiferi Postali, BFP permettono ai piccoli risparmiatori di guadagnare anche con investimenti limitati e a breve termine. Per comprendere meglio quanto si può ricavare e quali prodotti finanziari scegliere, abbiamo fatto una simulazione di investimento.

Investire i propri risparmi è un modo per evitare che l’inflazione si porti via piano piano, il denaro messo da parte in una vita intera. Quello che è importante sapere è quanto capitale bisogna investire per avere un guadagno che giustifichi l’impegno economico. Vediamo cosa si può ottenere con i Buoni Postali.

Quanto si può guadagnare investendo meno di 10 mila euro

Investire i risparmi nei Buoni Fruttiferi Postali è sempre una buona idea per la sicurezza che offrono questo tipo di titoli. Ma cerchiamo di capire quanto si può ricavare con un investimento di 8 mila euro a breve termine. Si tratta di una scelta strategica che permette di non lasciare il capitale fermo o in perdita ma di ottenere un guadagno con la possibilità di poter ritirare il denaro quando si vuole senza restrizioni.

Per poter capire quali sono i prodotti migliori con queste caratteristiche, basta utilizzare lo strumento di simulazione di Poste Italiane per i Buoni Fruttiferi Postali. Tra le proposte c’è BFP 3×2 ovvero i Buoni Postali con durata massima di 6 anni. In questo caso gli interessi si possono ritirare solo dopo i primi 3 anni dalla data di sottoscrizione. Alla fine dei 6 anni totali di investimento, il titolare dei BFP può ritirare 8.883 euro netti. Quindi con un guadagno di 883 euro.

Il Buono Rinnova, invece, nonostante la durata identica al Buono Postale 3×2, è maggiormente indicato a coloro che vogliono investire di nuovo alla scadenza. Gli interessi, anche in questo caso sono triennali, ma se dopo i 6 anni totali si reinveste il capitale per altri 6 anni il guadagno diventa notevole. Per l’esattezza, al termine dei 12 anni di investimento si può ritirare ben 9.480 euro netti con un ricavo netto di euro 1.480. Si tratta del prodotto finanziario più conveniente per i piccoli investimenti.

Buoni Fruttiferi Postali Soluzione eredità

In caso di successione avvenuta tramite Poste Italiane, il beneficiario può richiedere il Buono Soluzione Eredità che prevede una durata di investimento che non può superare i 4 anni. Grazie a questa soluzione si ottiene, al termine del contratto, una cifra pari a 8.878 euro con un ricavo netto di 878 euro.

Se invece si scelgono i Buoni 3 Anni Plus si investe in un prodotto particolare, in quanto vengono gli interessi non possono essere ritirati prima della scadenza. La durata, come si capisce dal nome è di soli 3 anni e al termine, l’intestatario del Buono Postale, potrà ritirare 8.319 euro con un ricavo netto di 319 euro.