Digitale terrestre: qual è il canale più visto? Il primato spetta a…

Qual è il canale tv più visto sul digitale terrestre? Scopriamo la risposta al quesito che seppur possa sembrare banale, può dare una maggiore percezione circa le preferenze degli italiani

Il nuovo digitale terrestre è ormai entrato in pianta stabile nelle case degli italiani, ma a prescindere dai cambiamenti avvenuti sotto questo punti di vista è bene fare delle riflessioni circa le abitudini televisive dei fruitori del Bel Paese. Ad esempio vi siete mai chiesti quale sia il canale più visto?

Può sembrare strano o addirittura banale visto che ormai esistono oltre ai canali generalisti anche diverse piattaforme on demand e altri strumenti affini. Inoltre molti giovani ormai sono davvero poco avvezzi nel guardare la tv visto che reperiscono online tutto ciò di cui “hanno bisogno”.

Canale televisivo con più audience sul digitale terrestre: a chi spetta il primato

Come si evince dai dati Auditel ufficiali relativi all’anno 2022, Rai 1 mantiene lo scettro. Ad incidere positivamente sul primo canale del digitale terrestre è stato sicuramente il Mondiale di calcio disputatosi tra il novembre e dicembre. La finale tra Argentina e Francia andata in onda il 18 dicembre 2022 ha fatto segnare un ascolto medio di ben 12 milioni 948mila con 68,6% di share per l’intero match. Durante i calci di rigore questo dato ha toccato addirittura il 74,3% con 16 milioni 101mila utenti sintonizzati.

Per quanto concerne l’intrattenimento la serata finale del Festival di Sanremo 2022 andata in onda il 5 febbraio dello scorso anno ha fatto registrare il 64,9% di share (13 milioni e 379mila). Dati che confermano come la Rai nonostante il passare degli anni e il canone che proprio non va giù agli italiani, sia sempre leader negli ascolti.

A rendere ancora più rosea la situazione della Tv di Stato sono i numeri rispetto alla principale competitor, ovvero Mediaset. Nell’intera giornata infatti le tre Reti Rai fanno registrare il 30,1% di share mentre quelle del biscione si attestano sul 25,5%. In prima serata il divario è ancora più marcato con la Rai che sale al 32,0% mentre Mediaset non va oltre il 25,8%.

In questo scenario però è piuttosto rilevante la presenza di Canale 5 al secondo posto tra i canali più seguiti subito dopo Rai 1 e prima di Rai3. Fuori dal podio Rai2 che comunque va a rafforzare la leadership dell’azienda che ha fatto da apripista per quanto concerne il movimento televisivo in Italia. A rendere noti questi dati è stato proprio l’ufficio Stampa Rai. Vedremo se il 2023 sarà altrettanto propizio.