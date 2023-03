Chiede all’Intelligenza Artificiale di potere far soldi: quello che succede è incredibile

Guadagnare molti soldi in poco tempo è, per la maggior parte delle persone, un sogno irrealizzabile. Con l’intelligenza artificiale, però, un uomo comune è riuscito a guadagnare molto in pochissimo tempo.

Il protagonista dell’impresa è Jackson Fall, un creative director e designer di Beverly Hills. Quest’uomo, ha chiesto a un’intelligenza artificiale quale fosse il metodo per guadagnare molto investendo pochissimi soldi, ed è riuscito a guadagnare un sacco nel più breve tempo possibile.

Vediamo come ha fatto a riuscire nell’impresa, e quali tecnologie ha utilizzato per creare un metodo per arricchirsi in maniera facile e veloce.

Minima spesa, massima resa: l’investimento di Jackson

Sfruttando l’intelligenza artificiale, Jackson Fall è riuscito a ricavare un guadagno enorme con l’investimento di soli 100 dollari. Con questo budget, il creative director americano ha chiesto a chatGPT-4 come fare per ottenere il massimo guadagno, in brevissimo tempo.

Fra le condizioni che Jackson ha posto all’intelligenza artificiale, c’erano il divieto di usare trucchi illegali, non fare un lavoro manuale e operare il prima possibile. Dal canto suo, l’uomo avrebbe svolto tutte le istruzioni dell’intelligenza artificiale, punto per punto.

Durante l’impresa Jackson avrebbe aggiornato l’intelligenza artificiale su quanto denaro rimaneva, volta per volta. Il risultato ottenuto ha avuto dei risvolti a dir poco fenomenali.

Il risultato dell’esperimento di Jackson

L’intelligenza artificiale ha suggerito all’uomo di creare un sito. Ottenere il dominio è stato possibile con soli 10 dollari, e dopo aver creato il sito Jackson avrebbe dovuto progettare il logo dell’azienda e tutto quello che necessita un sito web.

Vista la sua professione, per Jackson non è stato difficile mettersi all’opera. Dopo aver chiesto a Dall-E di creare il logo migliore, ha creato il codice per creare il sito. Per fare ciò, è stato possibile usare la medesima intelligenza artificiale di ChatGPT-4.

Il sito creato era a tema Green, si chiamava Green Gadget Guru ed era un sito di affiliazione che avrebbe ricevuto i propri guadagni pubblicando alcuni contenuti che riguardavano prodotti eco-sostenibili.

I guadagni che sono scaturiti dall’incredibile esperimento

Una volta creato il formidabile sito, l’intelligenza artificiale ha suggerito all’uomo di far conoscere il suo progetto al mondo attraverso sponsorizzazioni via social. Le inserzioni Facebook e Instagram hanno letteralmente fatto decollare il progetto, e i guadagni non si sono fatti attendere.

Per dare ulteriore visibilità al progetto, Fall ha raccontato quello che stava succedendo su Twitter, ottenendo un ritorno enorme di seguaci e compratori. Infatti, l’affiliate marketing consente di guadagnare in base al guadagno prodotto sulle vendite dei prodotti sponsorizzati, e in un giorno soltanto Jackson ha guadagnato ben 1.378 dollari.

La sua azienda di affiliazione, quindi, in pochissimo tempo ha raggiunto il valore incredibile di ben 25.000 dollari. Con queste premesse, il creative director di Beverly Hills ha potuto affermare con certezza che l’esperimento è riuscito. L’obiettivo che si è posto sul lungo periodo, inoltre, consiste nell’ottenere ricavi pari ad almeno 100.000 dollari.