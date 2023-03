Vacanze in libertà: quanto costa un campeggio nel 2023

Aria di vacanze? Come farle nel 2023, per chi ama la libertà e l’avventura, la scelta migliore non può essere che il campeggio. Ma quali sono i costi della piazzola per la tenda oppure per uno spazioso bungalow con tutte le comodità necessarie per rendere il viaggio un momento di relax? Qualunque sia la scelta le offerte sono molte sul web.

Non è facile scegliere il luogo per una vacanza, un’occasione di riposo ma anche di divertimento senza pensieri che non deve svuotare il portafoglio. Non è solo la meta da scegliere ma anche il tipo di viaggio e soggiorno che si vuole fare. Chi vuole sentirsi libero sceglie sempre il camping in tutte le sue versioni. Ma quanto costa oggi il campeggio?

Vacanze open air, quanto costa il camping

Negli ultimi anni i campeggi sono aumentati di numero ma anche di tipologia entrando a far parte di diverse categorie. Anche i servizi offerti sono cambiati insieme alle attività che si possono svolgere, quindi, i clienti ora hanno aspettative differenti dai vacanzieri di 10 anni fa.

Un tempo la scelta del campeggio era, solitamente, dettata da un budget per le vacanze limitato. Oggi la situazione è un po’ cambiata anche se ci sono ancora i campeggi per i viaggiatori in cerca di avventura con tenda in spalla e poco altro al seguito. I camping moderni si sono trasformati in villaggi turistici o in glamping 5 stelle in cui vivere un’esperienza unica di viaggio senza rinunciare alla comodità.

Ma ci sono anche tante famiglie che amano portare la cosa con se anche in ferie e cercano aree di sosta dove parcheggiare la motorhome full optional. Inoltre ci sono i campeggi che offrono alloggio in bungalow più o meno grandi e accessoriati come una tiny house. La scelta è ampia con offerte adatte a tutte le tasche e tutti i gusti.

Prezzi per una vacanza in liberà, ecco quali sono

Il costo di una vacanza in campeggio varia a seconda di diversi fattori: tra questi troviamo la tipologia di alloggio scelto, il luogo delle vacanze, il periodo dell’anno e i la durata del soggiorno. Sono molte le varianti quindi non è possibile fornire un costo universale ma, prendendo in considerazione una settimana di durata, proviamo a dare alcuni riferimenti utili.

Generalmente una piazzola per la tenda sufficiente per 2 adulti con due bambini nel periodo di bassa stagione, può costare dai 100 ai 200 euro se il camping è al massimo un 3 stelle. Prendendo in considerazione un campeggio di livello 4 stelle o superiore, il costo del soggiorno in bungalow varia da 200 a 600 euro per 7 giorni. Bisogna anche considerare i costi extra tra cui elettricità, doccia calda, pasti, lavanderia, piscina, animazione.

Se la scelta ricade su un camping di lusso come il gampling i costi salgono in modo esponenziale, talvolta equivalendo i prezzi degli hotel ma con il gusto del luxury camping. Ma ci sono anche campeggi più semplici in cui si può pagare intorno ai 5 euro per una sola notte di sosta oppure 20 euro per lo stesso tempo. Luogo, stagione e grandezza della piazzola sono i fattori che fanno salire o scendere il prezzo delle vacanze in campeggio.