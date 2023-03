I segnali inequivocabili che la tua storia d’amore sta per finire

Anche gli amori più grandi possono finire, ma quali sono i segnali inequivocabili che una storia d’amore stia per finire?

Durante il corso di una relazione di coppia possono esserci momenti felici e altri meno. Del resto, si sa! Non esistono relazioni perfette. La cosa importante è capire se si è in grado di superare una crisi o se l’amore si sia del tutto esaurito.

Normalmente, tutte le relazioni di coppia iniziano con grandi aspettative, ma talvolta, il fuoco della passione potrebbe pian piano affievolirsi e le aspettative venir meno. Ma come capire quando una relazione è finita davvero?

Secondo gli esperti, ci sarebbero dei segnali inequivocabili! Il primo sintomo di un amore finito è, senza dubbio, la mancanza di coinvolgimento o addirittura un senso di fastidio quando si trascorre del tempo insieme. Un altro chiaro segnale che evidenzia la fine di una storia d’amore è la mancanza di dialogo. Va da sé che, quando le cose proprio non vanno, cala anche il desiderio di contatto fisico e di fare l’amore con il proprio partner. A questo potrebbero aggiungersi frequenti discussioni sia in privato che in pubblico. Ma cosa quando una storia d’amore sta per finire?

Cosa fare se la tua storia d’amore sta per finire?

Premesso che non esiste una coppia che non abbia attraversato momenti di alti e bassi, magari arrivando persino a chiedersi se valesse ancora la pena continuare a stare assieme, cerchiamo di capire cosa fare per evitare che una storia d’amore arrivi al capolinea. Certo, affrontare una crisi di coppia non è certamente facile, ma con un po’ di impegno e seguendo alcuni piccoli accorgimenti, è possibile provare a farla funzionare nuovamente.

Innanzitutto, è fondamentale cercare di comunicare con il proprio partner. Esprimere se stessi ed i propri bisogni, contribuisce a ristabilire vicinanza ed intimità con l’altra metà. Un’altra buona soluzione per cercare di superare una crisi di coppia è imparare a negoziare insieme le strategie per affrontare i problemi, cercando di appianare le divergenze. Inoltre, è importante mettersi in discussione e cercare di comprendere su cosa lavorare per migliorare nel rapporto con il proprio partner.

Per recuperare un rapporto di coppia, potrebbe essere utile anche l’aiuto di uno psicologo specializzato in terapia di coppia. Uno specialista, può contribuire a superare una crisi lavorando su diversi aspetti. Ad ogni modo, ciò che risulta fondamentale è che ci sia la giusta motivazione nell’intraprendere questo tipo di percorso, da entrambe le parti.