Radiografia, quando c’è bisogno di farla in privato: quanto costa senza impegnativa

A causa dei lunghissimi tempi di attesa per sottoporsi a controlli e visite diagnostiche sempre più persone si chiedono se sia possibile fare ad esempio una radiografia senza impegnativa.

L’Italia gode di un sistema sanitario che si posiziona tra i migliori al mondo, tuttavia sia per gli effetti della pandemia e sia per la mancanza di personale le liste di attesa si sono allungate così tanto che le persone preferiscono rinunciare alle cure.

In una recente indagine del Codacons, l’associazione dei consumatori, veniva evidenziato un problema molto grave e conosciuto purtroppo da tantissime persone bisognose, ovvero le liste di attesa per i servizi garantiti dall’assistenza sanitaria gratuita italiana, per i quali bisogna attendere spesso più di 6 mesi o addirittura più di un anno. Le tempistiche sono davvero da brividi, soprattutto considerando quanto la tempestività di una diagnosi sia benefica per il paziente malato.

Per questi motivi in molti si rivolgono a strutture private che hanno tempi di attesa decisamente più brevi, spesso addirittura si può prendere l’appuntamento il giorno seguente alla chiamata. Prendendo come esempio una radiografia si può richiedere un appuntamento rapidamente ma con costi sicuramente più elevati di quelli offerti dal ticket sanitario.

Una radiografia è consigliata in molte occasioni, come ad esempio per individuare problematiche ai denti, ai polmoni, per valutare le infiammazioni alle articolazioni, per individuare le occlusioni intestinali ed anche per valutare lo stato di salute delle ossa, magari in seguito ad un trauma subito, come un incidente.

Quanto costa fare una radiografia senza impegnativa

Nonostante sia consigliato fare un esame simile solo sotto consiglio del proprio medico è possibile rivolgersi a strutture private per eseguire la radiografia al fine di controllare più approfonditamente il proprio stato di salute o quello dei propri familiari.

Il costo di una radiografia effettuata presso le strutture private può variare anche di molto a seconda di vari fattori, tra cui:

disponibilità di macchinari avanzati

livello del personale medico che effettua l’esame

la struttura scelta

la quantità di pazienti accolti

la regione in cui è posizionato il centro medico privato

Il costo medio di una prestazione simile in ogni caso può cambiare anche a seconda della zona in cui si ha necessità di intervenire. Generalmente con impegnativa il prezzo si aggira intorno ai 25-35 euro ad esame, mentre la radiografia effettuata senza impegnativa può arrivare a costare dai 30 ai 150 euro o oltre, ma fortunatamente solo in casi particolari.