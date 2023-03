Nuova circolare INPS: scopri se ti spetta una pensione più alta

INPS ha pubblicato la nuova tabella limiti di reddito e gli importi dell’assegno familiare oltre a comunicare le nuove quote di maggiorazione per la pensione 2023 per chi non fa parte degli ANF. La circolare che contiene le indicazioni descritte sono contenute nella Circolare n. 28/2023 diffusa dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Il giorno 14 marzo del corrente anno è stata pubblicata da INPS una circolare che interessa i pensionati che non sono inclusi dalla norma di legge che riguarda l’assegno dedicato al nucleo familiare a parte alcuni casi. Vediamo di cosa si tratta per comprendere cosa cambia.

Circolare INPS n. 28, chi riguarda

L’avviso è di interesse diretto di coloni, mezzadri, coltivatori diretti, lavoratori autonomi, titolari di pensione inclusi nella Gestione Speciale anche con maggiorazione di assegni familiari. Nella comunicazione dell’Istituto di previdenza sociale viene precisato che, in caso di blocco del versamento dell’assegno familiare a causa delle nuove disposizioni, si riceverà comunque ogni altro beneficio a cui si ha diritto.

I nuovi importi per assegni familiari nel 2023

Di seguito riportiamo il nuovo valore che spetta alle differenti categorie di lavoratori per quanto riguarda il trattamento previdenziale per i familiari a carico:

euro 8,18 al mese per mezzadri e coltivatori diretti per il sostentamento di familiari stretti come fratelli e sorelle ma anche per i nipoti;

euro 10,21 al mese li riceveranno i titolari di trattamenti pensionistici appartenenti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi ma anche ogni lavoratore autonomo per il supporto

economico a coniuge e familiari a carico;

euro 1,21 al mese per tutti i piccoli coltivatori diretti con genitori o familiari equiparati al ruolo genitoriale.

Aggiornamenti annuali e avvisi INPS

Nella Circolare n.28/2023 dell’INPS si possono leggere le tabelle dove sono indicati i limiti di reddito del nucleo familiare e gli aggiornamenti riguardo la quota di maggiorazione per quanto concerne le pensioni 2023.

Inoltre, come si legge nell’avviso sul sito o nell’App dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ogni anno avviene una nuova valutazione. Tale verifica si basa sul tasso d’inflazione di ogni periodo e comporta gli aggiornamenti delle quote. Per tale ragione è bene controllare ogni anno le circolari emesse dall’INPS.