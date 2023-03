Bonus da 350 euro per i lavoratori autonomi, come richiederlo anche senza partita IVA

I lavoratori potranno richiedere un nuovo bonus da 200 o 350 euro anche senza essere in possesso di una partita IVA, ecco quali sono i requisiti richiesti dall’INPS e come accedere all’assegno.

Il nuovo sostegno in arrivo avrà l’obiettivo di aiutare i lavoratori con fasce di reddito basse e medio-basse che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS. Grazie a questi fondi i beneficiari potranno incrementare leggermente le proprie entrate monetarie.

In Italia la situazione lavorativa è piuttosto tragica, soprattutto se si comincia a comparare i vari aspetti del mondo professionale con quelli degli altri stati dell’Unione Europea. Nella Nazione infatti non solo le persone vivono in condizioni di estremo malessere mentale, ma secondo le statistiche oltre il 50% delle famiglie vive con redditi inferiori a 10mila euro all’anno.

La condizione economica dei cittadini italiani permette appena di coprire i costi obbligatori come bollette, tasse ed alimentari, fortemente aggravati dall’inflazione e dalla guerra tra Ucraina e Russia, che ha portato a scarse riserve di gas e cibo all’Italia. Per alleggerire il peso delle spese, il Governo ha creato dei bonus dedicati alle famiglie più in difficoltà.

In questo caso il bonus da 200 o 350 euro potrà essere richiesto da lavoratori autonomi e liberi professionisti anche nel caso in cui siano sprovvisti di partita IVA purché però risultino iscritti solo alla gestione autonoma dell’INPS e che dimostrino di avere un’attività avviata almeno dal 18 Maggio 2022.

Come richiedere il bonus da 350 euro dell’INPS

Come annunciato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale nella comunicazione del 16 Marzo, il bonus avrà un valore di 200 euro per tutti i richiedenti che nel 2021 hanno registrato un reddito inferiore a 35mila euro, mentre nel caso in cui il lavoratore abbia percepito meno di 20mila euro nello stesso lasso di tempo avrà diritto ad un ulteriore bonus da 150 euro.

Per richiedere il bonus si avrà tempo fino al 30 Aprile per i lavoratori autonomi e per i professionisti sprovvisti di partita Iva e la domanda potrà essere fatta direttamente online sul portale web dell’INPS. Per procedere con la richiesta si dovrà accedere utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Una volta all’interno del sito dell’Istituto si potrà presentare domanda nell’apposita sezione dedicata al bonus da 200 euro per lavoratori autonomi, raggiungibile anche dalla propria area riservata, in questo modo l’INPS potrà cominciare la procedura di verifica e di assegnazione dei fondi ai beneficiari.