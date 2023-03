Pediatra: quanto guadagna per ogni bambino? Lo stipendio netto è sorprendente

Scopriamo quanto guadagna in media all’anno un pediatra in base al numero di bambini che ha in cura. I dettagli in merito al salario netto di questa specifica categoria di dottori

Vi siete mai chiesti quanto guadagna un pediatra? Si tratta di una figura importantissima visto che ha cura della salute dei più piccoli, che si sa, nei primi anni di età sono sempre piuttosto delicati. Per questo c’è bisogno di un accurato lavoro di specializzazione di notevoli sacrifici, che naturalmente nel momento in cui si inizia ad esercitare danno i loro frutti.

Gli introiti di un dottore di questo tipo non sono di poco conto. Può arrivare a cifre abbastanza considerevoli nell’arco di un anno. Scopriamo a quanto ammonta il salario netto e quanti bambini può seguire contemporaneamente.

Pediatra: ecco quanto guadagna mediamente in un anno

Lo stipendio medio di un pediatra di famiglia oscilla sui 90mila euro lordi all’anno, dunque 4mila euro netti al mese. Naturalmente con il passare degli anni e con l’aumento della fama della fama e dell’esperienza, a fine carriera si può tranquillamente arrivare a 200mila euro. Nel computo vanno inserite anche le visite private, che per forza di cosa comportano delle entrate più corpose.

Sul salario lordo incidono però diverse variabili tra cui il luogo in cui si presta servizio, il numero di bambini che si hanno in cura e il prestare servizio o meno presso strutture ospedaliere. Un punto importante da chiarire è che un pediatra di famiglia può avere in cura non più di 800 bambini. A tal proposito esistono comunque alcune eccezioni, che sono comunque rarissime.

Ad inizio carriera invece un pediatra di famiglia può ottenere degli introiti di circa 47mila euro lordi all’anno che salgono a circa 90mila quelli a metà carriera fino ad arrivare a 165mila euro per chi ha un’esperienza decennale o ventennale. Possono superare i 190mila euro coloro che sono a pochi passi dalla pensione.

Insomma, dei gran bei guadagni che però comportano degli oneri da cui non ci si può sottrarre. Il pediatra deve infatti tassativamente seguire i bambini nella loro crescita e verificarne lo sviluppo con visite periodiche. Deve inoltre fornire ai genitori le informazioni sanitarie sui corretti stili di vita e sulle vaccinazioni pediatriche e deve eventualmente effettuare visite domiciliari che abbiano fini diagnostici e terapeutici. Tra i suoi compiti vanno inseriti anche i rilasci delle certificazioni ai fini dell’ammissione scolastica e per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche richieste dalle autorità scolastiche.