Conosciamo veramente la nostra personalità? Scopriamolo con una farfalla

Come può una semplice farfalla dire quale sia la personalità di una persona? C’è un test che rivela la nostra emozione predominante.

Ognuno di noi ha delle emozioni predominanti, quelle in grado di condizionare, non solo molte delle nostre scelte, ma la nostra stessa vita. Eppure, solo pochi di noi conoscono davvero tutti gli aspetti del proprio carattere. Molti di noi ignorano chi siamo realmente.

A darci una mano per conoscere qualche sfumatura in più sulla nostra personalità, un sorprendente test. Basterà una semplice scelta per rivelarci qual è l’emozione che più ci rappresenta. Nella foto in basso saranno raffigurate tre farfalle, con colori e stili molto diversi tra loro. In base alla nostra scelta ci sarà un profilo associato. A questo punto non ci resterà che verificare se ci rappresenti o meno.

Chiaramente, ci teniamo a precisare che il test non ha alcuna validità scientifica, ma è semplicemente un modo come un altro per staccare un po’ la spina dalla routine quotidiana. Tuttavia, potrebbe essere una buona occasione per scoprire aspetti del nostro carattere che nemmeno pensavamo di avere. Quindi, andiamo al sodo e scopriamo qual è la nostra vera personalità attraverso una farfalla!

Conosciamo la nostra personalità scegliendo una farfalla

Sottoporsi al test della personalità è molto semplice e basterà solo qualche minuto per completarlo. Sarà necessario solo fare una scelta tra le tre farfalle proposte nella foto in basso. Ognuna delle farfalle presenta colori e stili molto diversi tra loro ed in base alla decisione presa, sarà possibile scoprire nuovi aspetti sulla propria personalità.

Dopo aver dato una veloce occhiata alla foto in basso ed aver scelto la farfalla che più ci ha colpiti, non resterà che leggere il profilo corrispondente e capire se ci rappresenti o meno. Allora, allacciamo le cinture perché l’emozione predominante potrebbe essere una vera sorpresa!

Chi ha scelto la farfalle dai colori ambrati, è una persona entusiasta e la felicità è, senza dubbio, la sua emozione predominante. Gli altri amano l’innata istintività che contraddistingue queste persone, anche se andrebbero valutati con più ponderazione i pro e i contro prima di prendere delle decisioni importanti. Chi, invece, è stato attratto dalla farfalla rosa, è una persona estremante empatica e sensibile, alla quale basta un solo sguardo per capire come stanno gli altri. Persone più uniche che rare! Chi, infine, è stato attratto dalla bellezza della farfalla blu è una persona particolarmente ambiziosa, il cui motto nella vita è non mollare mai! Dei veri leader che non lasciano nulla al caso.