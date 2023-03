Il lavoro dei sogni, ad un passo da te: è sufficiente la terza media

Il mondo del lavoro potrebbe cercare proprio te! Un’interessante opportunità lavorativa aperta anche a chi non è in possesso di una laurea o un diploma di maturità.

Nonostante, il triste momento economico che attraversa il nostro Paese, il mercato del lavoro offre ancora diverse opportunità interessanti. In questo caso, si tratta di una posizione stabile e molto gratificante. Stiamo parlando del nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione di assistenti ai vigili del fuoco a tempo indeterminato.

Un lavoro piuttosto ambito e per tanti, desiderato sin da bambini, ora è accessibile anche a chi non è in possesso di una laurea o di diploma di maturità. In altre parole, per partecipare al nuovo bando di concorso nei vigili del fuoco è sufficiente la terza media.

Chiaramente, prima di inviare la propria candidatura è preferibile informarsi su quali siano i requisiti da soddisfare che, tuttavia, sono alla portata di molti. Scopriamo di seguito quali requisiti e necessario possedere per diventare assistente dei vigili del fuoco e come presentare domanda di partecipazione passo per passo.

Concorso Vigili del fuoco: è sufficiente la terza media

Diventare assistente vigile del fuoco è il sogno di molti sin da bambini. Ed ora, questo sogno per molti potrebbe realizzarsi, grazie al nuovo bando di concorso pubblico. Per candidarsi non è necessario essere in possesso di laurea o di diploma di maturità. Infatti, è sufficiente la licenza media.

Come abbiamo anticipato, i requisiti per la partecipazione al nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione di assistenti ai vigili del fuoco a tempo indeterminato, sono alla portata di molti. Infatti, basta avere un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni, possedere l’idoneità fisica, psichica e attitudinale, essere cittadini italiani in possesso dei diritti politici e, per l’appunto, possedere il titolo di studio della scuola dell’obbligo.

In più, occorre essere iscritti in un Centro per l’Impiego ed essere in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015. Infine, è fondamentale non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero non essere stati sottoposti a misura di prevenzione e, non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Per partecipare al nuovo bando di concorso, e non perdere l’opportunità di diventare un assistente dei vigili del fuoco a tempo indeterminato è necessario presentare la propria candidatura entro il 21 aprile 2023.