Paesi più felici del mondo, spicca il Nord Europa: la classifica completa

Il Rapporto sulla felicità nel mondo ha decretato quali sono i paesi più felici dell’intero pianeta. Tra conferme e sorprese ecco quali sono le posizioni principali

Vi siete mai chiesti qual è il paese più felice del mondo? Al contrario di quanto si possa pensare esiste una risposta oggettiva. A renderla nota è il Rapporto sulla felicità nel mondo in occasione della Giornata internazionale della felicità. Chiaramente prima di capire le varie posizioni è bene contestualizzare il tutto.

I fattori presi in considerazione infatti sono diversi e tra questi vanno annoverati: l’aspettativa di vita in buona salute, il Pil Pro capite, il sostegno sociale, un basso livello di corruzione, la generosità nei confronti del prossimo e la libertà di poter prendere decisioni importanti per la propria vita.

Paesi più felici al mondo: la posizione dell’Italia

Detto ciò, andiamo a vedere quali sono i paesi in cui si vive meglio. Dal 2012 (anno in cui è stato pubblicato per la prima volta il Rapporto) ad oggi è la sesta volta che la questo primato spetta alla Finlandia, a cui fanno seguita Danimarca e Islanda. Il Nord Europa regna incontrastato grazie anche alla presenza di Svezia e Norvegia nella top ten insieme ad Israele, Paesi Bassi, Svizzera, Lussemburgo e Nuova Zelanda.

A seguire ci sono Australia, Canada, Irlanda, Stati Uniti e Regno Unito. Fuori dalle prime 20 la Francia mentre entra di prepotenza la Lituania che nel 2017 era addirittura 52esima. In questo scenario caratterizzato da gioia e serenità dove si colloca l’Italia? Solo al 33esimo posto perdendo due posizioni e piazzandosi dietro la Spagna e prima del Kosovo.

L’altra faccia della medaglia è quella del paese più infelice al mondo che attualmente è l’Afghanistan che chiude al 137esimo posto (questo è il numero complessivo delle nazioni analizzate). Non era poi così difficile da ipotizzare viste le continue guerre e il controllo da parte dei talebani. Poco prima c’è il Libano, che deve fare i conti con una crisi economica senza precedenti e una profonda instabilità politica.

Un altro spunto piuttosto curioso è quello inerente le posizioni di Russia e Ucraina dopo un anno caratterizzato da un conflitto senza sosta. La prima si attesta al 70esimo posto mentre la seconda al 92esimo. In generale comunque è cresciuta la convinzione che sia possibile promuovere la felicità grazie a politiche pubbliche e ad azioni del mondo imprenditoriale e della società civile. Insomma la ricetta della felicità è reale e tangibile.