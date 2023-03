La cantina di vino più bella del mondo è una perla italiana: dove si trova

L’Italia può vantare la cantina di vino più bella del mondo in assoluto. Ma in quale regione si trova? Vista la tradizione nostrana non è semplice da indovinare

La produzione di vino è uno dei tanti motivi d’orgoglio dell’Italia. Da Nord a Sud il Bel Paese è in grado di offrire dei prodotti che sono apprezzati e al contempo invidiati un po’ dappertutto. Anche per quanto concerne le cantine non c’è paragone con altri posti. A tal proposito è arrivato un importante riconoscimento.

Infatti la classifica del Word’s Best Vineyards ha decretato qual è la migliore cantina del mondo e ha consegnato questo titolo di grande prestigio ad una vera e propria eccellenza italiana. La curiosità di sapere qual è e dove è ubicata è chiaramente tanta. Andiamo a scoprirlo in modo tale da poterla andare ad apprezzare dal vivo.

Cantina di vino più bella al mondo: ecco in quale regione d’Italia si può ammirare

Si trova in una posizione strategica che consente ad una buona parte di italiani di poterla raggiungere senza troppi problemi. Per la prima volta infatti è stata eletta l’Antinori nel Chianti Classico situata a Bargino frazione del comune di San Casciano in Val Pesa in provincia di Firenze.

La classifica è stata svelata a Mendoza in Argentina, dove ogni anno si sfidano cantina di ogni parte del mondo. Può dare spunti importanti per quanto concerne il turismo enogastronomico/vinicolo che ormai va sempre più per la maggiore. D’altronde sono sempre di più gli appassionati del genere, che amano sorseggiare un buon bicchiere del “nettare degli dei”.

Inoltre si possono imparare i metodi di vinificazione e conoscere numerosi aneddoti sui terreni nei quali avviene l’intero processo di produzione. Chiaramente si possono apprendere anche delle nozioni sui posti che essendo intrisi nel verde ed incontaminati sono sempre un toccasana soprattutto per chi vive in città e ogni tanto ha bisogno di un po’ di sano stacco.

Tornando alla cantina vincitrice, il voto è stato dato da 500 esperti di turismo e di vino con una motivazione che riempie d’orgoglio i proprietari dell’azienda vinicola. Infatti il riconoscimento è stato assegnato per coniugare bellezza e produttività visto che si trova vicino ai boschi ed è abbracciata dagli ulivi. Il rispetto dell’ambiente e il bassissimo impatto energetico sono altri due punti a favore assolutamente da tenere in conto. Ma il vero punto di forza è aver conservato l’antica tradizione di un territorio vitivinicolo come quello del Chianti senza stravolgere nulla e soprattutto senza lasciarsi andare agli eccessi.