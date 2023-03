L’oro è ai massimi storici: cosa bisogna fare quando si decide di vendere

Visti i prezzi dell’oro in questa fase, prima di procedere con la vendita dei propri gioielli sono tassativi alcuni passaggi. Vediamo quali sono e perché sono necessari

Il prezzo dell’oro è uno di quegli fattori che gli esperti di economia e non solo monitorano sempre con attenzione. In base all’andamento di questo periodo chi è intenzionato a vendere può beneficiare di condizioni decisamente favorevoli. Naturalmente bisogna comunque essere prudenti visto che i rischi sono sempre dietro l’angolo.

Prima di capire questi aspetti è necessario capire qual è la quotazione del momento. In seguito alle perdite delle principali banche a livello mondiale, il prezzo dell’oro è schizzato intorno ai 60,5 euro al grammo, la più alta della storia. Quindi chi ha qualche pezzo prezioso a disposizione deve cogliere l’attimo visto che la situazione potrebbe cambiare in maniera repentina.

Oro: qual è il suo valore attuale e quali strategie adottare in fase di vendita

A confermare questa situazione favorevole è anche David Campomaggiore Ceo di OroEtic e autore del libro “La verità sull’oro”. A suo modo di vedere i rendimenti possono essere davvero ottimi. Al tempo stesso però guai a cadere nella trappola della fretta. Agire con giudizio è quanto mai doveroso.

Un primo passaggio utile è dare un’occhiata alle recensioni del negozio al quale ci si vuole affidare. Se non si trovano dei riscontri positivi qualche domanda è lecito farsela. Se nessuno ha voluto spendere due parole positive un motivo deve pur esserci. Inoltre è fondamentale comprendere se il commerciante con cui si desidera fare affari gode di una buona struttura.

Capire se ha un sito web, se dà informazioni utili e soprattutto se è iscritto all’Oam (un apposito registro nazionale in cui tutti gli operatori del settore devono essere inseriti). Purtroppo infatti molti operano in maniera illegale e ciò può rappresentare un vero e proprio boomerang per chi deve vendere.

Altri passaggi da fare in via preventiva sono pesare l’oro usando una bilancia da cucina e analizzare i pezzi che si vanno a vendere in modo tale da avere maggiore contezza in merito alla caratura. In questo modo ci si può avvantaggiare nella trattativa. Far vedere all’acquirente che si è preparati può essere un punto di forza nella contrattazione. A prescindere da ciò se non si hanno particolari esigenze sarebbe meglio non fermarsi alla prima valutazione e rivolgersi a più negozi così da poter effettuare delle comparazioni che possono essere propedeutiche ad una vendita più sicura oltre che più corposa.